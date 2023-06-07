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В Херсонской области эвакуировали свыше 1,3 тысячи человек - РИА Новости, 07.06.2023
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15:02 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/evakuatsiya-1876718398.html
В Херсонской области эвакуировали свыше 1,3 тысячи человек
В Херсонской области эвакуировали свыше 1,3 тысячи человек - РИА Новости, 07.06.2023
В Херсонской области эвакуировали свыше 1,3 тысячи человек
Свыше 1,3 тысячи человек эвакуированы с затопленных территорий Херсонской области, сообщила и.о. министра труда и соцзащиты региона Алла Бархатнова в эфире... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:02
2023-06-07T15:02
разрушение каховской гэс
херсонская область
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Свыше 1,3 тысячи человек эвакуированы с затопленных территорий Херсонской области, сообщила и.о. министра труда и соцзащиты региона Алла Бархатнова в эфире Первого канала."На 14.00 7 июня, у нас эвакуировано 1353 человека. Это Алешкинский район, Голая Пристань и Новая Каховка", - сказала она.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского.
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разрушение каховской гэс, херсонская область
Разрушение Каховской ГЭС, Херсонская область
В Херсонской области эвакуировали свыше 1,3 тысячи человек

В Херсонской области на 14:00 с затопленных территорий эвакуировали 1353 человека

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкМестный житель во дворе дома на подтопленном садовом участке в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС
Местный житель во дворе дома на подтопленном садовом участке в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Местный житель во дворе дома на подтопленном садовом участке в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Свыше 1,3 тысячи человек эвакуированы с затопленных территорий Херсонской области, сообщила и.о. министра труда и соцзащиты региона Алла Бархатнова в эфире Первого канала.
"На 14.00 7 июня, у нас эвакуировано 1353 человека. Это Алешкинский район, Голая Пристань и Новая Каховка", - сказала она.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
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Разрушение Каховской ГЭСХерсонская область
 
 
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