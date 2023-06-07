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В Херсонской области эвакуировали свыше 1,3 тысячи человек
В Херсонской области эвакуировали свыше 1,3 тысячи человек - РИА Новости, 07.06.2023
В Херсонской области эвакуировали свыше 1,3 тысячи человек
Свыше 1,3 тысячи человек эвакуированы с затопленных территорий Херсонской области, сообщила и.о. министра труда и соцзащиты региона Алла Бархатнова в эфире... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:02
2023-06-07T15:02
2023-06-07T15:02
разрушение каховской гэс
херсонская область
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Свыше 1,3 тысячи человек эвакуированы с затопленных территорий Херсонской области, сообщила и.о. министра труда и соцзащиты региона Алла Бархатнова в эфире Первого канала."На 14.00 7 июня, у нас эвакуировано 1353 человека. Это Алешкинский район, Голая Пристань и Новая Каховка", - сказала она.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского.
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РИА Новости
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разрушение каховской гэс, херсонская область
Разрушение Каховской ГЭС, Херсонская область
В Херсонской области эвакуировали свыше 1,3 тысячи человек
В Херсонской области на 14:00 с затопленных территорий эвакуировали 1353 человека