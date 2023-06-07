https://ria.ru/20230607/dorozhniki-1876709822.html

В Новосибирской области внедрят карту ответственности дорожников

В Новосибирской области внедрят карту ответственности дорожников - РИА Новости, 07.06.2023

В Новосибирской области внедрят карту ответственности дорожников

Карта персональной ответственности дорожных подрядчиков будет доступна всем жителям Новосибирской области, сообщает в среду областное правительство. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T14:33

2023-06-07T14:33

2023-06-07T15:40

новосибирская область

новосибирск

андрей травников

экономика

общество

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НОВОСИБИРСК, 7 июн - РИА Новости. Карта персональной ответственности дорожных подрядчиков будет доступна всем жителям Новосибирской области, сообщает в среду областное правительство. Губернатор региона Андрей Травников провел выездное совещание по вопросам обеспечения контроля качества и соблюдения сроков ремонтных работ на объектах, реконструируемых по программе нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Новосибирске, проконтролировал качество дорожных работ в левобережной части города. "Сегодня важно не просто выявлять гарантийные дефекты, а предупреждать их на каждом этапе производства работ. Чтобы, например, достойно завершить историю по улице и площади Станиславского. Подрядчик и сегодня пытается где-то сэкономить – в итоге и разная степень износа дорожных слоёв, и примыкания плохие, с трещинами между старым и новым слоем. Если берётесь перекладывать такие площади и добросовестно исправить ошибку, не надо экономить на мелочах. Что касается организаций-проектировщиков путепроводов и мостов – давайте воспользуемся предложением и ресурсом компании "Российские железные дороги", готовой предоставить такие проектные организации", - сказал Травников. Губернатор подчеркнул, что очень глубоко вникает в городские проблемы, но совсем подменять собой городские власти не готов. "Депутаты горсовета тоже должны подключаться к решению задач на городском уровне. Иногда я вынужден погружаться в проблемы до самого низа, вынужден учить заместителя мэра и других людей, какие решения надо принимать", - сказал он. Глава региона потребовал от подрядных организаций сделать всё для того, чтобы обеспечить пропускную способность на дорогах даже в период временных ремонтных ограничений. Также Андрей Травников предложил создать информационный ресурс, на котором каждый житель Новосибирска мог бы увидеть, когда и кто ремонтировал тот или иной дорожный объект. "Попрошу минцифры присоединиться и помочь минтрансу быстро сделать такую информационную электронную карту и представить её общественникам, депутатскому корпусу. Каждый должен иметь возможность увидеть, когда сделана улица, каков гарантийный срок, истёк он или нет, и если не истёк, но есть дефекты – как говорится, ФИО того, кто делал ремонт", – потребовал губернатор.

https://ria.ru/20230412/dtp-1864795961.html

https://ria.ru/20221117/dorogi-1832151488.html

новосибирская область

новосибирск

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новосибирская область, новосибирск, андрей травников, экономика, общество