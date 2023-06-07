https://ria.ru/20230607/bomboubezhischa-1876685635.html

Зеленский назвал промежуточные итоги проверки бомбоубежищ неутешительными

Зеленский назвал промежуточные итоги проверки бомбоубежищ неутешительными - РИА Новости, 07.06.2023

Зеленский назвал промежуточные итоги проверки бомбоубежищ неутешительными

Владимир Зеленский в своем телеграм-канале назвал неутешительными промежуточные итоги проверки бомбоубежищ на Украине. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T13:05

2023-06-07T13:05

2023-06-07T13:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем телеграм-канале назвал неутешительными промежуточные итоги проверки бомбоубежищ на Украине. "Промежуточные итоги инспекции бомбоубежищ. К сожалению, неутешительны", - написал Зеленский.В понедельник МВД Украины сообщило, что более 50 тысяч бомбоубежищ проверены на Украине, это почти 80% от всего количества, треть из них либо закрыты, либо непригодны к использованию. На прошлой неделе в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений. Минобороны России неоднократно заявляло, что силы РФ наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить ракеты зенитными средствами, размещенными в городах, из-за отсутствия сопряжения расположенных в кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.

https://ria.ru/20230605/bomboubezhischa-1876167387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр