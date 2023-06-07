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Зеленский назвал промежуточные итоги проверки бомбоубежищ неутешительными - РИА Новости, 07.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/bomboubezhischa-1876685635.html
Зеленский назвал промежуточные итоги проверки бомбоубежищ неутешительными
Зеленский назвал промежуточные итоги проверки бомбоубежищ неутешительными - РИА Новости, 07.06.2023
Зеленский назвал промежуточные итоги проверки бомбоубежищ неутешительными
Владимир Зеленский в своем телеграм-канале назвал неутешительными промежуточные итоги проверки бомбоубежищ на Украине. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T13:05
2023-06-07T13:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем телеграм-канале назвал неутешительными промежуточные итоги проверки бомбоубежищ на Украине. &quot;Промежуточные итоги инспекции бомбоубежищ. К сожалению, неутешительны&quot;, - написал Зеленский.В понедельник МВД Украины сообщило, что более 50 тысяч бомбоубежищ проверены на Украине, это почти 80% от всего количества, треть из них либо закрыты, либо непригодны к использованию. На прошлой неделе в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений. Минобороны России неоднократно заявляло, что силы РФ наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить ракеты зенитными средствами, размещенными в городах, из-за отсутствия сопряжения расположенных в кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.
https://ria.ru/20230605/bomboubezhischa-1876167387.html
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в мире, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский назвал промежуточные итоги проверки бомбоубежищ неутешительными

Зеленский заявил, что промежуточные итоги проверки бомбоубежищ на Украине неутешительны

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие, установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем телеграм-канале назвал неутешительными промежуточные итоги проверки бомбоубежищ на Украине.
«

"Промежуточные итоги инспекции бомбоубежищ. К сожалению, неутешительны", - написал Зеленский.

В понедельник МВД Украины сообщило, что более 50 тысяч бомбоубежищ проверены на Украине, это почти 80% от всего количества, треть из них либо закрыты, либо непригодны к использованию.
На прошлой неделе в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений.
Минобороны России неоднократно заявляло, что силы РФ наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить ракеты зенитными средствами, размещенными в городах, из-за отсутствия сопряжения расположенных в кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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