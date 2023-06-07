https://ria.ru/20230607/bezhentsy-1876737892.html

Беженцам из Шебекино выдают гуманитарную помощь

Беженцам из Шебекино выдают гуманитарную помощь - РИА Новости, 07.06.2023

Беженцам из Шебекино выдают гуманитарную помощь

Беженцы из Шебекинского округа получают продукты, детские наборы, средства личной гигиены и бытовой химии, одежду и обувь, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T15:47

2023-06-07T15:47

2023-06-07T15:52

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общество

шебекино

валентин демидов

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БЕЛГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Беженцы из Шебекинского округа получают продукты, детские наборы, средства личной гигиены и бытовой химии, одежду и обувь, передаёт корреспондент РИА Новости. В Белгороде работает четыре пункта выдачи гуманитарной помощи. По словам мэра Валентина Демидова, в одном из них за вчерашний день получили помощь уже 4,4 тысячи жителей Шебекинского округа. "Люди получают самое необходимое: так называемый взрослый набор продуктов питания, состоящий из семи наименований, детский набор тоже из семи наименований, в основном это сладости, соки, детское питание. Это средства личной гигиены и бытовой химии", - рассказал РИА Новости мэр Белгорода Валентин Демидов. По словам мэра, гуманитарную помощь могут получить жители Шебекинского городского округа, независимо от того, где люди разместились. Желающих получить помощь много, передает корреспондент агентства. Её выдают быстро, но очередь растёт, даже несмотря на жаркую погоду и отсутствие тени перед пунктом выдачи. Так, одна из беженок Надежда Квашнина стояла в очереди больше двух часов. Она с семьëй приехала в Белгород из Шебекинского округа. Рассказала, что успела взять с собой только документы и вещи для ребёнка. "Продукты питания, бытовая химия, сказали, что зубные щётки вот надо, пасты, моющие, порошок детский взяли", - рассказала Надежда РИА Новости.

https://ria.ru/20230602/shebekino-1875871574.html

https://ria.ru/20230603/shebekino-1875890827.html

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общество, шебекино, валентин демидов