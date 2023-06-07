https://ria.ru/20230607/berlin-1876569435.html

"Берлин заплатит за все". Страны ЕС ссорятся из-за "неудобной правды"

"Берлин заплатит за все". Страны ЕС ссорятся из-за "неудобной правды" - РИА Новости, 07.06.2023

"Берлин заплатит за все". Страны ЕС ссорятся из-за "неудобной правды"

Германия хочет переложить вину за холокост на Польшу, заявляет Варшава и требует от Берлина многомиллиардных компенсаций. За активной самозащитой, однако,... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T08:00

2023-06-07T08:00

2023-06-07T08:08

религия

польша

варшава

сша

евросоюз

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Германия хочет переложить вину за холокост на Польшу, заявляет Варшава и требует от Берлина многомиллиардных компенсаций. За активной самозащитой, однако, скрывается нежелание признавать факты. О новой вспышке давнего конфликта — в материале РИА Новости."Чувствительные темы"С криком "Хватит!" из зала на сцену выбегает мужчина с окладистой бородой. Опешивший лектор, поджав губы, молча наблюдает за происходящим из-под очков. Бородач хватает микрофон и несколько раз ударяет им по трибуне. Опрокидывает динамик. Объявляет возмущенной публике: "Мероприятие окончено".Такое театрализованное представление прошло в Немецком историческом институте в Варшаве. Там 1 июня собирался выступить польско-канадский профессор Ян Грабовский. Тема неоднозначная: "Растущая проблема Польши с историей холокоста".Бородач, который сорвал лекцию, — депутат сейма Гжегож Браун. Прибывшим полицейским он заявил, что не покинет здание. И добавил: "Я защищаю польскую нацию от провокационных атак на исторически чувствительные темы".Браун принадлежит к малочисленной (всего девять человек), но активной фракции "Конфедерация". Ее конек — скандальные акции протеста. В прошлые годы буйный депутат отличился в кампании против коронавирусных ограничений — грозил министру здравоохранения повешением. А также утверждал, что каждого десятого независимого журналиста нужно застрелить.В этот раз брауновские "гроздья гнева" упали на благодатную почву. Последние несколько лет Польшу захлестнула волна дискуссий о наследии прошлого: была ли страна соучастницей холокоста (массового уничтожения евреев в годы Второй мировой войны).Да и мишень попалась подходящая.Шокирующий масштабПрофессор Грабовский — как кость в горле для польских националистов. В 2018-м он в соавторстве выпустил книгу о случаях насилия поляков-христиан над евреями из Варшавского гетто.Грабовский удостоился лестных отзывов от израильского национального мемориала холокоста "Яд Вашем". Но на родине, в польском Институте национальной памяти, его раскритиковали в пух и прах.В феврале профессор с коллегой — историком Широй Кляйн из университета Чепмена в Калифорнии — опубликовали исследование о том, как в англоязычной "Википедии" искажают роль поляков в холокосте."Меня шокировали масштаб явления и его продолжительный характер", — отмечал Грабовский.Ученые установили: группа редакторов вносила правки на протяжении десяти лет. Антисемитизм поляков преуменьшала, а их роль в спасении евреев — преувеличивала. При этом сами евреи якобы "предавали польский народ", вступая в сговор с коммунистами."Войну и оккупацию пережили не более 30 тысяч польских евреев — из более чем трех миллионов. Многие выжили без помощи поляков. Поэтому утверждать, что сотни тысяч евреев нашли убежище в польских домах, — просто нелепо", — заключает Грабовский.Вопреки всем нормамПольскому руководству это не понравилось. Министр науки и образования Ярослав Говин публично заявил, что не будет "финансировать исследования, которые направлены на очернение доброго имени" его страны. Тем более что "официальный курс" в последнее время был совсем другим.В 2018-м Польша шокировала Запад законом, который запрещал использовать словосочетание "польские лагеря смерти" и возлагать ответственность за геноцид евреев на поляков. За нарушение даже ввели тюремное наказание — правда, потом отменили.А два года назад сейм принял поправки к Административному кодексу, установив жесткий срок на возврат имущества по реституции — не более 30 лет. В итоге большинство исков от семей, чье жилье экспроприировали нацисты, закрыли.В Израиле, где живет много потомков польских евреев, возмутились. "Ужасная несправедливость, позор, нарушение прав жертв холокоста, — заявил тогда глава израильского МИД Яир Лапид. — Аморальные поправки нанесут серьезный ущерб отношениям между государствами".В ситуацию вмешались Соединенные Штаты. Поверенный в делах посольства США в Польше Бикс Алиу констатировал: поляки идут наперекор интересам Вашингтона. Согласно "Акту 447", Америка должна следить за "обеспечением компенсации утраченного в годы холокоста еврейского имущества" по всему миру.Вместе с тем еще пятьдесят лет назад Польша выплатила большую сумму американским евреям за имущество бывших польских граждан. А в 2000-х возместила около миллиарда злотых по 762 искам родственников жертв холокоста.Ответный ударСовсем недавно Польша продвинулась еще на шаг в исторической рефлексии. За несколько дней до выступления профессора Грабовского его польский коллега — историк Войцех Полак выступил с громким тезисом."Заявления о том, что преступления против евреев совершали нацисты и что концентрационные лагеря располагались в основном на территории Польши, создают впечатление, что этими нацистами были поляки. Немцам именно это и нужно, чтобы распространялись такие кошмарные, позорные и ложные концепции", — сказал Полак.Кампании по "самообелению", продолжает ученый, немцы проводят давно, и уже есть практические результаты — в частности, в виде таких специалистов, как Грабовский.Исторические дискуссии идут на фоне давнего финансового спора. Польские власти настойчиво требуют у Германии денег — компенсацию за оккупацию страны в 1939-1945 годах. Ущерб оценили в 6,2 триллиона злотых (около 1,3-1,5 триллиона долларов).Берлин отказался вести переговоры по этому вопросу. Немецкое руководство считает, что оснований для дополнительных выплат нет, поскольку еще в 1953-м Польша официально отказалась от каких-либо репараций.Но Варшава не сдается. В начале 2023-го поляки обратились к конгрессу США с просьбой посодействовать в получении выплат от ФРГ. В Вашингтоне пока не определились с позицией. Как на решение американских властей повлияют игры с исторической памятью — покажет время.

https://ria.ru/20230601/kiev-1875392873.html

польша

варшава

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

польша, варшава, сша, евросоюз, аналитика - религия и мировоззрение