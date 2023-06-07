https://ria.ru/20230607/aleshki-1876679910.html

Власти рассказали о ситуации в затопленных после разрушения ГЭС Алешках

Власти рассказали о ситуации в затопленных после разрушения ГЭС Алешках - РИА Новости, 07.06.2023

Власти рассказали о ситуации в затопленных после разрушения ГЭС Алешках

Пик подъема воды в городе Алешки ожидается в ближайшие часы, затем начнется быстрый спад, сообщил в Telegram-канале глава правительства Херсонской области... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T12:40

2023-06-07T12:40

2023-06-07T12:43

специальная военная операция на украине

херсонская область

каховская гэс

разрушение каховской гэс

происшествия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пик подъема воды в городе Алешки ожидается в ближайшие часы, затем начнется быстрый спад, сообщил в Telegram-канале глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко."В Алешках пик подъема воды ожидаем в ближайшие часы. Затем начнется быстрый спад. С утра направляем сюда всю спецтехнику и плавсредства для вывоза людей", - написал он.Накануне глава правительства Херсонской области сообщал, что в Алешках сложилась самая тяжелая ситуация: город практически полностью затоплен. Ситуация осложнялась и вспыхнувшими из-за украинских обстрелов крупными лесными пожарами.Украинские войска ранее нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , каховская гэс, разрушение каховской гэс, происшествия