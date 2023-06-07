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Власти рассказали о ситуации в затопленных после разрушения ГЭС Алешках
Власти рассказали о ситуации в затопленных после разрушения ГЭС Алешках - РИА Новости, 07.06.2023
Власти рассказали о ситуации в затопленных после разрушения ГЭС Алешках
Пик подъема воды в городе Алешки ожидается в ближайшие часы, затем начнется быстрый спад, сообщил в Telegram-канале глава правительства Херсонской области... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T12:40
2023-06-07T12:40
2023-06-07T12:43
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховская гэс
разрушение каховской гэс
происшествия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пик подъема воды в городе Алешки ожидается в ближайшие часы, затем начнется быстрый спад, сообщил в Telegram-канале глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко."В Алешках пик подъема воды ожидаем в ближайшие часы. Затем начнется быстрый спад. С утра направляем сюда всю спецтехнику и плавсредства для вывоза людей", - написал он.Накануне глава правительства Херсонской области сообщал, что в Алешках сложилась самая тяжелая ситуация: город практически полностью затоплен. Ситуация осложнялась и вспыхнувшими из-за украинских обстрелов крупными лесными пожарами.Украинские войска ранее нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , каховская гэс, разрушение каховской гэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС, Происшествия
Власти рассказали о ситуации в затопленных после разрушения ГЭС Алешках
Алексеенко: пик подъема воды в Алешках ожидается в ближайшие часы, затем она быстро спадет
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости.
Пик подъема воды в городе Алешки ожидается в ближайшие часы, затем начнется быстрый спад, сообщил в Telegram-канале
глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
«
"В Алешках пик подъема воды ожидаем в ближайшие часы. Затем начнется быстрый спад. С утра направляем сюда всю спецтехнику и плавсредства для вывоза людей", - написал он.
Накануне глава правительства Херсонской области сообщал, что в Алешках сложилась самая тяжелая ситуация: город практически полностью затоплен. Ситуация осложнялась и вспыхнувшими из-за украинских обстрелов крупными лесными пожарами.
Украинские войска ранее нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).