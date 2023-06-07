Рейтинг@Mail.ru
Власти рассказали о ситуации в затопленных после разрушения ГЭС Алешках - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 07.06.2023 (обновлено: 12:43 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/aleshki-1876679910.html
Власти рассказали о ситуации в затопленных после разрушения ГЭС Алешках
Власти рассказали о ситуации в затопленных после разрушения ГЭС Алешках - РИА Новости, 07.06.2023
Власти рассказали о ситуации в затопленных после разрушения ГЭС Алешках
Пик подъема воды в городе Алешки ожидается в ближайшие часы, затем начнется быстрый спад, сообщил в Telegram-канале глава правительства Херсонской области... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T12:40
2023-06-07T12:43
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховская гэс
разрушение каховской гэс
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876669845_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_737dcdfd5fda9d98c7731b3d47abbf36.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пик подъема воды в городе Алешки ожидается в ближайшие часы, затем начнется быстрый спад, сообщил в Telegram-канале глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко."В Алешках пик подъема воды ожидаем в ближайшие часы. Затем начнется быстрый спад. С утра направляем сюда всю спецтехнику и плавсредства для вывоза людей", - написал он.Накануне глава правительства Херсонской области сообщал, что в Алешках сложилась самая тяжелая ситуация: город практически полностью затоплен. Ситуация осложнялась и вспыхнувшими из-за украинских обстрелов крупными лесными пожарами.Украинские войска ранее нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876669845_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7d6189dd9d1c1ac35774dbaf9359257d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , каховская гэс, разрушение каховской гэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС, Происшествия
Власти рассказали о ситуации в затопленных после разрушения ГЭС Алешках

Алексеенко: пик подъема воды в Алешках ожидается в ближайшие часы, затем она быстро спадет

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЗатопленная дорога в городе Алешки
Затопленная дорога в городе Алешки - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Затопленная дорога в городе Алешки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пик подъема воды в городе Алешки ожидается в ближайшие часы, затем начнется быстрый спад, сообщил в Telegram-канале глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
«
"В Алешках пик подъема воды ожидаем в ближайшие часы. Затем начнется быстрый спад. С утра направляем сюда всю спецтехнику и плавсредства для вывоза людей", - написал он.
Накануне глава правительства Херсонской области сообщал, что в Алешках сложилась самая тяжелая ситуация: город практически полностью затоплен. Ситуация осложнялась и вспыхнувшими из-за украинских обстрелов крупными лесными пожарами.
Украинские войска ранее нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭСПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала