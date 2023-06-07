https://ria.ru/20230607/agrarii-1876811198.html

В Подмосковье направили более 2 млрд рублей на поддержку аграриев

В Подмосковье направили более 2 млрд рублей на поддержку аграриев - РИА Новости, 07.06.2023

В Подмосковье направили более 2 млрд рублей на поддержку аграриев

Порядка 1,1 млрд рублей пошли на стимулирование производства молока, еще столько же – на развитие племенного животноводства. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T20:12

2023-06-07T20:12

2023-06-07T20:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876808986_0:0:3391:1908_1920x0_80_0_0_21a11a2407b24fb989b089a67a5f952e.jpg

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Порядка 1,1 млрд рублей пошли на стимулирование производства молока, еще столько же – на развитие племенного животноводства.В Московской области с начала года министерство сельского хозяйства и продовольствия выделило порядка 2,5 млрд рублей на поддержку аграриев. Это 50% от годового плана. Об этом сообщил телеканал "360".Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов, курирующий минсельхозпрод, отметил, что субсидии выделены 11 направлениям. Порядка 1,1 млрд рублей пошли на стимулирование производства молока, еще столько же – на развитие племенного животноводства.Также поддержку получило производство картофеля, овощей и молочного животноводства. Каждый год в Московской области субсидии получают около 300 сельхозпроизводителей региона.В общей сложности за год министерство направит 5,1 млрд рублей для поддержки сельхозпроизводителей по 32 видам субсидий.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)