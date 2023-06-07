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В Подмосковье направили более 2 млрд рублей на поддержку аграриев - РИА Новости, 07.06.2023
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Новости Подмосковья
 
20:12 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/agrarii-1876811198.html
В Подмосковье направили более 2 млрд рублей на поддержку аграриев
В Подмосковье направили более 2 млрд рублей на поддержку аграриев - РИА Новости, 07.06.2023
В Подмосковье направили более 2 млрд рублей на поддержку аграриев
Порядка 1,1 млрд рублей пошли на стимулирование производства молока, еще столько же – на развитие племенного животноводства. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T20:12
2023-06-07T20:12
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Порядка 1,1 млрд рублей пошли на стимулирование производства молока, еще столько же – на развитие племенного животноводства.В Московской области с начала года министерство сельского хозяйства и продовольствия выделило порядка 2,5 млрд рублей на поддержку аграриев. Это 50% от годового плана. Об этом сообщил телеканал "360".Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов, курирующий минсельхозпрод, отметил, что субсидии выделены 11 направлениям. Порядка 1,1 млрд рублей пошли на стимулирование производства молока, еще столько же – на развитие племенного животноводства.Также поддержку получило производство картофеля, овощей и молочного животноводства. Каждый год в Московской области субсидии получают около 300 сельхозпроизводителей региона.В общей сложности за год министерство направит 5,1 млрд рублей для поддержки сельхозпроизводителей по 32 видам субсидий.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье направили более 2 млрд рублей на поддержку аграриев

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКолосья пшеницы на поле
Колосья пшеницы на поле - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Порядка 1,1 млрд рублей пошли на стимулирование производства молока, еще столько же – на развитие племенного животноводства.
В Московской области с начала года министерство сельского хозяйства и продовольствия выделило порядка 2,5 млрд рублей на поддержку аграриев. Это 50% от годового плана. Об этом сообщил телеканал "360".
Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов, курирующий минсельхозпрод, отметил, что субсидии выделены 11 направлениям. Порядка 1,1 млрд рублей пошли на стимулирование производства молока, еще столько же – на развитие племенного животноводства.
Также поддержку получило производство картофеля, овощей и молочного животноводства. Каждый год в Московской области субсидии получают около 300 сельхозпроизводителей региона.
В общей сложности за год министерство направит 5,1 млрд рублей для поддержки сельхозпроизводителей по 32 видам субсидий.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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