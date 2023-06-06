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Умер Жак Розье - РИА Новости, 06.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:28 06.06.2023 (обновлено: 16:52 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/znamenitosti-1876447023.html
Умер Жак Розье
Умер Жак Розье - РИА Новости, 06.06.2023
Умер Жак Розье
В 96 лет умер Жак Розье, пишет Deadline. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:28
2023-06-06T16:52
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В 96 лет умер Жак Розье, пишет Deadline. Он считался последним из живых представителей французской "новой волны". Это направление в кинематографе 1950-1960-х. К нему относились Клод Шаброль, Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар, Жак Деми, Аньес Варда и другие. Такой известности, как у коллег, Розье достигнуть не удалось, отметили в Deadline. Но его работы расширили представление о кино и проложили дорогу современным режиссерам. Розье окончил Институт кинематографии в Париже. После работал на телевидении и параллельно снимал короткометражные ленты. Среди них "Голубые джинсы" (1958 года). Картину показали на кинофестивале во французском Туре, где ее увидел Годар, работавший в то время кинокритиком. Проект Розье он назвал выдающимся. Первый полнометражный фильм "Прощай, Филиппины" показали в Каннах в 1962-м в секции "Неделя критики". Его лента "Папарацци" 1964 года исследует отношения Брижит Бардо и фотографов, которые преследовали ее во время съемок фильма Годара "Презрение" на Капри. Это одна из первых лент, посвященных феномену селебрити и утрате приватности с ростом популярности.
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новости культуры, знаменитости
Культура, Новости культуры, Знаменитости
Умер Жак Розье

Представитель французской "новой волны" Жак Розье умер в 96 лет

© AFP 2023 / GABRIEL BOUYSФранцузский кинорежиссер и сценарист Жак Розье
Французский кинорежиссер и сценарист Жак Розье - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AFP 2023 / GABRIEL BOUYS
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В 96 лет умер Жак Розье, пишет Deadline.
Он считался последним из живых представителей французской "новой волны". Это направление в кинематографе 1950-1960-х. К нему относились Клод Шаброль, Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар, Жак Деми, Аньес Варда и другие.
Такой известности, как у коллег, Розье достигнуть не удалось, отметили в Deadline. Но его работы расширили представление о кино и проложили дорогу современным режиссерам.
Розье окончил Институт кинематографии в Париже. После работал на телевидении и параллельно снимал короткометражные ленты. Среди них "Голубые джинсы" (1958 года). Картину показали на кинофестивале во французском Туре, где ее увидел
Годар, работавший в то время кинокритиком. Проект Розье он назвал выдающимся.
Первый полнометражный фильм "Прощай, Филиппины" показали в Каннах в 1962-м в секции "Неделя критики". Его лента "Папарацци" 1964 года исследует отношения Брижит Бардо и фотографов, которые преследовали ее во время съемок фильма Годара "Презрение" на Капри. Это одна из первых лент, посвященных феномену селебрити и утрате приватности с ростом популярности.
 
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