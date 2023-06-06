Умер Жак Розье

Представитель французской "новой волны" Жак Розье умер в 96 лет
Годар, работавший в то время кинокритиком. Проект Розье он назвал выдающимся.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
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Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
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