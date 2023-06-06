https://ria.ru/20230606/zhiteli-1876508790.html

Запорожская область готова принять жителей подтопленных населенных пунктов

Запорожская область готова принять жителей подтопленных населенных пунктов - РИА Новости, 06.06.2023

Запорожская область готова принять жителей подтопленных населенных пунктов

Запорожская область готова разместить жителей из населенных пунктов в Херсонской области, попавших в зону подтопления от разрушения Каховской ГЭС, сообщил врио... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T16:03

2023-06-06T16:03

2023-06-06T16:03

происшествия

запорожская область

херсонская область

евгений балицкий

владимир сальдо

владимир леонтьев (новая каховка)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Запорожская область готова разместить жителей из населенных пунктов в Херсонской области, попавших в зону подтопления от разрушения Каховской ГЭС, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС , предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на украинские власти. "Мы готовы оказать гуманитарную помощь херсонцам в плане перемещения. Если только им нужна будет помощь и поддержка, то мы тоже этот вариант просчитали, если люди будут перемещаться в наши города", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, жителей Херсонской области, попавших в зону подтопления, в случае обращения губернатора региона Владимира Сальдо, разместят в находящихся на берегу Азовского моря населённых пунктам, в том числе Бердянске, Кирилловке и Приморске.

https://ria.ru/20230606/ataka-1876495546.html

запорожская область

херсонская область

россия

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происшествия, запорожская область, херсонская область , евгений балицкий, владимир сальдо, владимир леонтьев (новая каховка), россия