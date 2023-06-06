https://ria.ru/20230606/zelenskiy-1876580050.html

Зеленский не стал говорить, кого хотел бы видеть следующим генсеком НАТО

Зеленский не стал говорить, кого хотел бы видеть следующим генсеком НАТО - РИА Новости, 06.06.2023

Зеленский не стал говорить, кого хотел бы видеть следующим генсеком НАТО

Владимир Зеленский не стал отвечать на вопрос, кого бы он хотел видеть следующим генеральным секретарем НАТО. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T20:08

2023-06-06T20:08

2023-06-06T20:11

в мире

дания

литва

владимир зеленский

йенс столтенберг

украина

ингрида шимоните

politico

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский не стал отвечать на вопрос, кого бы он хотел видеть следующим генеральным секретарем НАТО. "Я не знаю, кто будет, мне сложно сказать. Я знаю, что происходят какие-то консультации. Мы с вами понимаем, кто об этом говорит, но я не могу сказать откровенно свое мнение. Я понимаю, с кем консультируются. Понимаю, кто для Украины был бы более украинским. Но это неправильно сейчас об этом говорить", - заявил Зеленский на пресс-конференции. Срок полномочий действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга заканчивается в конце сентября, при этом не исключается, что он останется на посту еще несколько месяцев - до того, как союзники по альянсу согласуют новое назначение. Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявляла, что новый генсек будет объявлен на саммите альянса в июле 2023 года в Вильнюсе. Ранее издание Politico писало, что на роль нового генсека НАТО серьезно рассматривается премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Сама премьер Дании ранее говорила, что не является кандидатом. Вместе с тем, помимо нее на пост генсека НАТО могут претендовать нидерландский премьер Марк Рютте, премьер-министр Испании Педро Санчес, министр обороны Великобритании Бен Уоллес и премьер Эстонии Кая Каллас.

https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html

дания

литва

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в мире, дания, литва, владимир зеленский, йенс столтенберг, украина, ингрида шимоните, politico, нато