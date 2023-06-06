https://ria.ru/20230606/zelenskiy-1876531343.html

В Турции описали Зеленского двумя словами

В Турции описали Зеленского двумя словами - РИА Новости, 06.06.2023

В Турции описали Зеленского двумя словами

РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T17:19

2023-06-06T17:19

2023-06-06T17:19

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

турция

нато

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. НАТО не примет Украину в свои ряды, чтобы не провоцировать Россию, пишет Эрхан Алтыпармак для издания dikGAZETE. "На самом деле Украина не сможет вступить в НАТО: альянс просто не примет ее в свои ряды, это настолько очевидно. НАТО не хочет третьей мировой или ядерной войны с Россией. Поэтому западные страны водят за нос киевский режим, несмотря на ранее данные обещания.", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Зеленский словно ядовитая змея стремился настроить весь мир против России. "В то время как НАТО уже и так де-факто участвует в военном конфликте, поставляя вооружения Украине, киевский режим никогда не уклонялся от цели — превратить региональное вооруженное столкновение в третью мировую или ядерную войну", — считает автор. По мнению журналиста, Россия не намерена прекращать военные действия, поэтому что сейчас Зеленский разыгрывает свой последний козырь в виде терактов — самой отвратительной вещи в мире. Алтыпармак заключил, что киевский режим должен перестать обманывать свой народ, прекратить теракты и сесть за стол переговоров с Россией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230606/zelenskiy-1876380840.html

https://ria.ru/20230606/ukraina-1876409231.html

россия

украина

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в мире, россия, украина, турция, нато, владимир зеленский