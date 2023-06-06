Рейтинг@Mail.ru
В Турции описали Зеленского двумя словами - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:19 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/zelenskiy-1876531343.html
В Турции описали Зеленского двумя словами
В Турции описали Зеленского двумя словами - РИА Новости, 06.06.2023
В Турции описали Зеленского двумя словами
РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:19
2023-06-06T17:19
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
турция
нато
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839351_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_a3faac0f274be0921fe3b53cd791c4bd.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. НАТО не примет Украину в свои ряды, чтобы не провоцировать Россию, пишет Эрхан Алтыпармак для издания dikGAZETE. "На самом деле Украина не сможет вступить в НАТО: альянс просто не примет ее в свои ряды, это настолько очевидно. НАТО не хочет третьей мировой или ядерной войны с Россией. Поэтому западные страны водят за нос киевский режим, несмотря на ранее данные обещания.", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Зеленский словно ядовитая змея стремился настроить весь мир против России. "В то время как НАТО уже и так де-факто участвует в военном конфликте, поставляя вооружения Украине, киевский режим никогда не уклонялся от цели — превратить региональное вооруженное столкновение в третью мировую или ядерную войну", — считает автор. По мнению журналиста, Россия не намерена прекращать военные действия, поэтому что сейчас Зеленский разыгрывает свой последний козырь в виде терактов — самой отвратительной вещи в мире. Алтыпармак заключил, что киевский режим должен перестать обманывать свой народ, прекратить теракты и сесть за стол переговоров с Россией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230606/zelenskiy-1876380840.html
https://ria.ru/20230606/ukraina-1876409231.html
россия
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839351_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8bd943be4c56681944c608568893108d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, турция, нато, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Турция, НАТО, Владимир Зеленский
В Турции описали Зеленского двумя словами

dikGAZETE: Зеленскому нужно прекратить обманывать украинцев и начать переговоры с Россией

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. НАТО не примет Украину в свои ряды, чтобы не провоцировать Россию, пишет Эрхан Алтыпармак для издания dikGAZETE.

"На самом деле Украина не сможет вступить в НАТО: альянс просто не примет ее в свои ряды, это настолько очевидно. НАТО не хочет третьей мировой или ядерной войны с Россией. Поэтому западные страны водят за нос киевский режим, несмотря на ранее данные обещания.", — говорится в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
СМИ заметили странную деталь в поведении Зеленского
Вчера, 09:59
В статье отмечается, что Зеленский словно ядовитая змея стремился настроить весь мир против России.

"В то время как НАТО уже и так де-факто участвует в военном конфликте, поставляя вооружения Украине, киевский режим никогда не уклонялся от цели — превратить региональное вооруженное столкновение в третью мировую или ядерную войну", — считает автор.

По мнению журналиста, Россия не намерена прекращать военные действия, поэтому что сейчас Зеленский разыгрывает свой последний козырь в виде терактов — самой отвратительной вещи в мире.

Алтыпармак заключил, что киевский режим должен перестать обманывать свой народ, прекратить теракты и сесть за стол переговоров с Россией.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Слова Сунака о российских военных шокировали пользователей Сети
Вчера, 10:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаТурцияНАТОВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала