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"На грани смерти". Зеленского предупредили о цене его ошибки на фронте - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:41 06.06.2023 (обновлено: 17:38 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/zelenskiy-1876521726.html
"На грани смерти". Зеленского предупредили о цене его ошибки на фронте
"На грани смерти". Зеленского предупредили о цене его ошибки на фронте - РИА Новости, 06.06.2023
"На грани смерти". Зеленского предупредили о цене его ошибки на фронте
Ошибка Владимира Зеленского при оценке готовности к контрнаступлению может привести к полному разгрому украинских войск, заявил подполковник армии США в... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T16:41
2023-06-06T17:38
специальная военная операция на украине
в мире
киев
сша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Ошибка Владимира Зеленского при оценке готовности к контрнаступлению может привести к полному разгрому украинских войск, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я понимаю, что ему бы хотелось, чтобы так оно и было, но с военной точки зрения, если убрать эмоции и оценить соотношение сил, &lt;…&gt; у них нет оснований для оптимизма", — сказал он.По словам военного, просчет Зеленского в отношении возможностей ВСУ вести наступательные действия может обернуться катастрофой для Киева. Он также назвал его планы рискованной авантюрой."Я надеюсь, что он понимает, что фактически его жизнь находится под угрозой", — добавил Дэвис.Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, в течение последних трех суток Киев предпринял давно обещанное наступление, сосредоточив на разных участках фронта большое количество живой силы и техники. Российские войска сорвали все атаки.
https://ria.ru/20230606/vsu-1876496214.html
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в мире, киев, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"На грани смерти". Зеленского предупредили о цене его ошибки на фронте

Подполковник ВС США Дэвис: просчет Зеленского о возможностях ВСУ может стоить ему жизни

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Ошибка Владимира Зеленского при оценке готовности к контрнаступлению может привести к полному разгрому украинских войск, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Я понимаю, что ему бы хотелось, чтобы так оно и было, но с военной точки зрения, если убрать эмоции и оценить соотношение сил, <…> у них нет оснований для оптимизма", — сказал он.
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
СМИ: ВСУ оказались в тупиковом положении в начале контрнаступления
Вчера, 15:24
По словам военного, просчет Зеленского в отношении возможностей ВСУ вести наступательные действия может обернуться катастрофой для Киева. Он также назвал его планы рискованной авантюрой.
"Я надеюсь, что он понимает, что фактически его жизнь находится под угрозой", — добавил Дэвис.
Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, в течение последних трех суток Киев предпринял давно обещанное наступление, сосредоточив на разных участках фронта большое количество живой силы и техники. Российские войска сорвали все атаки.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
СМИ заметили странную деталь в поведении Зеленского
Вчера, 09:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевСШАВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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