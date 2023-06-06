https://ria.ru/20230606/zelenskiy-1876521726.html
"На грани смерти". Зеленского предупредили о цене его ошибки на фронте
"На грани смерти". Зеленского предупредили о цене его ошибки на фронте - РИА Новости, 06.06.2023
"На грани смерти". Зеленского предупредили о цене его ошибки на фронте
Ошибка Владимира Зеленского при оценке готовности к контрнаступлению может привести к полному разгрому украинских войск, заявил подполковник армии США в... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T16:41
2023-06-06T16:41
2023-06-06T17:38
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Ошибка Владимира Зеленского при оценке готовности к контрнаступлению может привести к полному разгрому украинских войск, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я понимаю, что ему бы хотелось, чтобы так оно и было, но с военной точки зрения, если убрать эмоции и оценить соотношение сил, <…> у них нет оснований для оптимизма", — сказал он.По словам военного, просчет Зеленского в отношении возможностей ВСУ вести наступательные действия может обернуться катастрофой для Киева. Он также назвал его планы рискованной авантюрой."Я надеюсь, что он понимает, что фактически его жизнь находится под угрозой", — добавил Дэвис.Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, в течение последних трех суток Киев предпринял давно обещанное наступление, сосредоточив на разных участках фронта большое количество живой силы и техники. Российские войска сорвали все атаки.
https://ria.ru/20230606/vsu-1876496214.html
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в мире, киев, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"На грани смерти". Зеленского предупредили о цене его ошибки на фронте
Подполковник ВС США Дэвис: просчет Зеленского о возможностях ВСУ может стоить ему жизни