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В Швейцарии депутаты не смогли отменить выступление Зеленского в парламенте - РИА Новости, 06.06.2023
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15:14 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/zelenskiy-1876491751.html
В Швейцарии депутаты не смогли отменить выступление Зеленского в парламенте
В Швейцарии депутаты не смогли отменить выступление Зеленского в парламенте - РИА Новости, 06.06.2023
В Швейцарии депутаты не смогли отменить выступление Зеленского в парламенте
Депутаты от Швейцарской народной партии (SVP) во вторник на заседании Национального совета (большая палата парламента страны) предложили отменить... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T15:14
2023-06-06T15:14
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
владимир зеленский
украина
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ЦЮРИХ, 6 июн – РИА Новости. Депутаты от Швейцарской народной партии (SVP) во вторник на заседании Национального совета (большая палата парламента страны) предложили отменить онлайн-выступление Владимира Зеленского, запланированное на следующую неделю, однако эта инициатива не нашла поддержки. Ранее стало известно, что Зеленский 15 июня выступит по видеосвязи перед швейцарскими депутатами, несмотря на критику со стороны Швейцарской народной партии. Так, глава парламентской фракции SVP Томас Эши выразил несогласие с тем, что аппарат Федерального собрания Швейцарии разрешил Зеленскому выступить перед депутатами, расценив видеообращение как попытку украинской стороны напрямую повлиять на поставки оружия Киеву. Согласно сообщению, опубликованному на сайте парламента, во вторник Национальный совет отклонил предложение об отмене выступления Зеленского "128 голосами против 58 при 4 воздержавшихся". Депутаты от Швейцарской народной партии заявили, что не намерены присутствовать на заседании, где будет транслироваться обращение Зеленского. В пресс-службе парламента ранее сообщали, что с 1970 года перед Федеральным собранием выступили 28 приглашенных спикеров, среди которых были президенты стран и представители международных организаций, а также министр иностранных дел. Еще ни один иностранный президент не обращался к швейцарским депутатам по видеосвязи, говорилось в сообщении.
https://ria.ru/20230605/politika-1875316499.html
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в мире, швейцария, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, Владимир Зеленский, Украина
В Швейцарии депутаты не смогли отменить выступление Зеленского в парламенте

Депутаты фракции парламента Швейцарии SVP не смогли отменить онлайн-выступление Зеленского

© AP Photo / Markus SchreiberОнлайн выстулпение президента Украины Владимира Зеленского
Онлайн выстулпение президента Украины Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Онлайн выстулпение президента Украины Владимира Зеленского. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 6 июн – РИА Новости. Депутаты от Швейцарской народной партии (SVP) во вторник на заседании Национального совета (большая палата парламента страны) предложили отменить онлайн-выступление Владимира Зеленского, запланированное на следующую неделю, однако эта инициатива не нашла поддержки.
Ранее стало известно, что Зеленский 15 июня выступит по видеосвязи перед швейцарскими депутатами, несмотря на критику со стороны Швейцарской народной партии. Так, глава парламентской фракции SVP Томас Эши выразил несогласие с тем, что аппарат Федерального собрания Швейцарии разрешил Зеленскому выступить перед депутатами, расценив видеообращение как попытку украинской стороны напрямую повлиять на поставки оружия Киеву.
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Согласно сообщению, опубликованному на сайте парламента, во вторник Национальный совет отклонил предложение об отмене выступления Зеленского "128 голосами против 58 при 4 воздержавшихся".
Депутаты от Швейцарской народной партии заявили, что не намерены присутствовать на заседании, где будет транслироваться обращение Зеленского.
В пресс-службе парламента ранее сообщали, что с 1970 года перед Федеральным собранием выступили 28 приглашенных спикеров, среди которых были президенты стран и представители международных организаций, а также министр иностранных дел. Еще ни один иностранный президент не обращался к швейцарским депутатам по видеосвязи, говорилось в сообщении.
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