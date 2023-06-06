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СМИ заметили странную деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:59 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/zelenskiy-1876380840.html
СМИ заметили странную деталь в поведении Зеленского
СМИ заметили странную деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 06.06.2023
СМИ заметили странную деталь в поведении Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский уехал за рубеж в разгар боевых действий в Артемовске, написал Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS. "Его недавнее... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T09:59
2023-06-06T09:59
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
артемовск
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уехал за рубеж в разгар боевых действий в Артемовске, написал Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS. "Его недавнее длительное международное турне, предположительно в поисках дипломатической поддержки, воспринималось как своего рода бегство", — говорится в публикации. В статье отмечается, что отсутствие Зеленского на Украине в самые трудные дни конфликта — в те последние моменты битвы за Артемовск, вызвало непонимание и неприятие. Автор посчитал, что для страны, находящейся в состоянии вооруженного противостояния, наихудший сценарий заключается в том, что национальный лидер будет рассматриваться как трус или дезертир. Лейрос пришел к выводу, что Украина и Запад пытаются продемонстрировать единство и сплоченность, когда на самом деле испытывают серьезные проблемы со внутренним управлением.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230605/politika-1875316499.html
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в мире, владимир зеленский, украина, артемовск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Артемовск
СМИ заметили странную деталь в поведении Зеленского

Автор InfoBrics Лейрос заметил странную деталь в поведении президента Украины Зеленского

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уехал за рубеж в разгар боевых действий в Артемовске, написал Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

"Его недавнее длительное международное турне, предположительно в поисках дипломатической поддержки, воспринималось как своего рода бегство", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что отсутствие Зеленского на Украине в самые трудные дни конфликта — в те последние моменты битвы за Артемовск, вызвало непонимание и неприятие.

Автор посчитал, что для страны, находящейся в состоянии вооруженного противостояния, наихудший сценарий заключается в том, что национальный лидер будет рассматриваться как трус или дезертир.

Лейрос пришел к выводу, что Украина и Запад пытаются продемонстрировать единство и сплоченность, когда на самом деле испытывают серьезные проблемы со внутренним управлением.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаАртемовск
 
 
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