https://ria.ru/20230606/zelenskiy-1876380840.html
СМИ заметили странную деталь в поведении Зеленского
СМИ заметили странную деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 06.06.2023
СМИ заметили странную деталь в поведении Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский уехал за рубеж в разгар боевых действий в Артемовске, написал Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS. "Его недавнее... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T09:59
2023-06-06T09:59
2023-06-06T09:59
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
артемовск
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уехал за рубеж в разгар боевых действий в Артемовске, написал Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS. "Его недавнее длительное международное турне, предположительно в поисках дипломатической поддержки, воспринималось как своего рода бегство", — говорится в публикации. В статье отмечается, что отсутствие Зеленского на Украине в самые трудные дни конфликта — в те последние моменты битвы за Артемовск, вызвало непонимание и неприятие. Автор посчитал, что для страны, находящейся в состоянии вооруженного противостояния, наихудший сценарий заключается в том, что национальный лидер будет рассматриваться как трус или дезертир. Лейрос пришел к выводу, что Украина и Запад пытаются продемонстрировать единство и сплоченность, когда на самом деле испытывают серьезные проблемы со внутренним управлением.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230605/politika-1875316499.html
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в мире, владимир зеленский, украина, артемовск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Артемовск
СМИ заметили странную деталь в поведении Зеленского
Автор InfoBrics Лейрос заметил странную деталь в поведении президента Украины Зеленского