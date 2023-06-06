https://ria.ru/20230606/zatoplenie-1876602231.html

Херсонские власти сообщили об ухудшении ситуации после прорыва ГЭС

Херсонские власти сообщили об ухудшении ситуации после прорыва ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023

Херсонские власти сообщили об ухудшении ситуации после прорыва ГЭС

Ситуация с затоплением города Голая Пристань в Херсонской области ухудшается, уровень воды резко вырос, сообщил глава областного правительства Андрей Алексеенко РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-06T22:58

2023-06-06T22:58

2023-06-07T00:44

херсонская область

россия

разрушение каховской гэс

каховская гэс

происшествия

андрей алексеенко

дмитрий песков

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876382387_43:0:2786:1543_1920x0_80_0_0_cc68e83e774b449492bfaae7eec38553.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Ситуация с затоплением города Голая Пристань в Херсонской области ухудшается, уровень воды резко вырос, сообщил глава областного правительства Андрей Алексеенко в Telegram-канале."Вслед за Алешками к вечеру начала ухудшаться ситуация в Голой Пристани. Пойменные районы ушли под воду еще в светлое время, затем уровень затопления стал быстро расти", — написал он.По словам Алексеенко, многих жителей приходится уговаривать собрать вещи и документы, поскольку "люди не верят, что вода может подняться до крыш домов и даже выше". Кроме того, эвакуация происходит при постоянном обстреле ВСУ, подчеркнул чиновник."Спасательная операция продолжается. Оперштаб всю ночь будет принимать звонки и направлять помощь. Эвакуированных автобусами доставляют в безопасные ПВР и окружают заботой", — добавил он.Во вторник вечером глава правительства Херсонкой области заявил, что город Алешки почти полностью затопило после разрушения Каховской ГЭС. Туда направили все свободные грузовики высокой проходимости — "Уралы" и КамАЗы. Из Крыма везут плавсредства МЧС. Эвакуацию осложняют проблемы со связью и непрекращающиеся обстрелы украинских войск.Минувшей ночью обстрелы со стороны киевской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По словам главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала.В Новой Каховке днем уровень воды поднялся практически на 11 метров, максимально может дойти до 12. Идет эвакуация жителей трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подорвав Каховскую ГЭС, киевский режим пытался лишить Крым воды. Он также связал эти преступные действия с неудачами ВСУ во время контрнаступления.

херсонская область

россия

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вплавь по улицам, или Последствия подрыва Каховской ГЭС Несколько регионов России и Украины пострадали в результате разрушения верхней части дамбы Каховской ГЭС. Неконтролируемый сброс воды спровоцировал подтопление территорий на правом и левом берегу Днепра, в зоне бедствия оказались в общей сложности до 40 тысяч мирных жителей, проводится эвакуация населения. 2023-06-06T22:58 true PT1M47S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , россия, разрушение каховской гэс, каховская гэс, происшествия, андрей алексеенко, дмитрий песков, вооруженные силы украины, новая каховка