https://ria.ru/20230606/zatoplenie-1876591114.html

В подконтрольной Киеву части Херсонской области затопило 1335 домов

В подконтрольной Киеву части Херсонской области затопило 1335 домов - РИА Новости, 06.06.2023

В подконтрольной Киеву части Херсонской области затопило 1335 домов

Более 1,3 тысячи домов на подконтрольной Украине части Херсонской области оказались под водой из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции, сообщил... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T21:27

2023-06-06T21:27

2023-06-06T21:27

специальная военная операция на украине

киев

херсонская область

владимир леонтьев (новая каховка)

россия

дмитрий песков

сергей шойгу

каховская гэс

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 1,3 тысячи домов на подконтрольной Украине части Херсонской области оказались под водой из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции, сообщил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. "На данный момент известно про 1335 домов, которые оказались под водой на правом берегу (Днепра)", - заявил Прокудин в видеообращении.Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Она расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230606/stantsiya-1876571627.html

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