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Из-за разрушения Каховской ГЭС полностью затопило три населенных пункта - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:43 06.06.2023 (обновлено: 16:20 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/zatoplenie-1876483097.html
Из-за разрушения Каховской ГЭС полностью затопило три населенных пункта
Из-за разрушения Каховской ГЭС полностью затопило три населенных пункта - РИА Новости, 06.06.2023
Из-за разрушения Каховской ГЭС полностью затопило три населенных пункта
После разрушения Каховской ГЭС в Новокаховском городском округе полностью затопило три населенных пункта, заявил глава местной администрации Владимир Леонтьев в РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T14:43
2023-06-06T16:20
специальная военная операция на украине
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. После разрушения Каховской ГЭС в Новокаховском городском округе полностью затопило три населенных пункта, заявил глава местной администрации Владимир Леонтьев в эфире Первого канала.&quot;Масштабы катастрофичные. На нынешний момент у нас затоплено только в Новокаховском городском округе три населенных пункта. Разрушения масштабные, в том числе — инфраструктуры&quot;, — сказал он.По его словам, из прибрежных сел эвакуировали уже около 900 человек.Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По словам Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. В Новой Каховке она поднялась на десять метров, максимально может дойти до 12 метров.Как заявил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, в зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже электростанции, где проживают около 22 тысяч человек.По факту разрушения плотины Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html
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разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Разрушение Каховской ГЭС
Из-за разрушения Каховской ГЭС полностью затопило три населенных пункта

Мэр Новой Каховки Леонтьев заявил о затоплении трех поселков из-за подрыва Каховской ГЭС

© Фото : администрация Новокаховского городского округаСитуация с подтоплением в Новой Каховке
Ситуация с подтоплением в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : администрация Новокаховского городского округа
Ситуация с подтоплением в Новой Каховке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. После разрушения Каховской ГЭС в Новокаховском городском округе полностью затопило три населенных пункта, заявил глава местной администрации Владимир Леонтьев в эфире Первого канала.
«

"Масштабы катастрофичные. На нынешний момент у нас затоплено только в Новокаховском городском округе три населенных пункта. Разрушения масштабные, в том числе — инфраструктуры", — сказал он.

По его словам, из прибрежных сел эвакуировали уже около 900 человек.
Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По словам Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала.
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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Вчера, 13:50
Идет нерегулируемый сброс воды. В Новой Каховке она поднялась на десять метров, максимально может дойти до 12 метров.
Как заявил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, в зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже электростанции, где проживают около 22 тысяч человек.
По факту разрушения плотины Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
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Специальная военная операция на УкраинеРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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