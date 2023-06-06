https://ria.ru/20230606/zatoplenie-1876483097.html

Из-за разрушения Каховской ГЭС полностью затопило три населенных пункта

Из-за разрушения Каховской ГЭС полностью затопило три населенных пункта - РИА Новости, 06.06.2023

Из-за разрушения Каховской ГЭС полностью затопило три населенных пункта

После разрушения Каховской ГЭС в Новокаховском городском округе полностью затопило три населенных пункта, заявил глава местной администрации Владимир Леонтьев в РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T14:43

2023-06-06T14:43

2023-06-06T16:20

специальная военная операция на украине

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. После разрушения Каховской ГЭС в Новокаховском городском округе полностью затопило три населенных пункта, заявил глава местной администрации Владимир Леонтьев в эфире Первого канала."Масштабы катастрофичные. На нынешний момент у нас затоплено только в Новокаховском городском округе три населенных пункта. Разрушения масштабные, в том числе — инфраструктуры", — сказал он.По его словам, из прибрежных сел эвакуировали уже около 900 человек.Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По словам Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. В Новой Каховке она поднялась на десять метров, максимально может дойти до 12 метров.Как заявил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, в зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже электростанции, где проживают около 22 тысяч человек.По факту разрушения плотины Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html

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разрушение каховской гэс