https://ria.ru/20230606/zatoplenie-1876398286.html
Премьер Украины заявил об угрозе затопления 80 населенных пунктов
Премьер Украины заявил об угрозе затопления 80 населенных пунктов - РИА Новости, 06.06.2023
Премьер Украины заявил об угрозе затопления 80 населенных пунктов
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в своем телеграм-канале, что до 80 населенных пунктов находятся под угрозой затопления после ЧП на Каховской... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T10:36
2023-06-06T10:36
2023-06-06T12:12
специальная военная операция на украине
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херсонская область
денис шмыгаль
россия
каховская гэс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в своем телеграм-канале, что до 80 населенных пунктов находятся под угрозой затопления после ЧП на Каховской гидроэлектростанции, предпринимаются меры по эвакуации людей. Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил РИА Новости, что верхняя часть Каховской ГЭС разрушена в результате серии ударов украинских войск, сама дамба водохранилища не разрушена. По информации главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС и порядка 22 тысячи человек. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что 8 населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории затоплены, 16 тысяч человек оказались в критической зоне на правом берегу Днепра. "Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов… Занимаемся эвакуацией жителей районов подтопления", - написал Шмыгаль.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya-1876362280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Премьер Украины заявил об угрозе затопления 80 населенных пунктов
Шмыгаль: около 80 населенных пунктов находятся под угрозой после ЧП на Каховской ГЭС