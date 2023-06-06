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Источник: в СБ ООН назначили время заседания по Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:52 06.06.2023 (обновлено: 19:05 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/zasedanie-1876564666.html
Источник: в СБ ООН назначили время заседания по Каховской ГЭС
Источник: в СБ ООН назначили время заседания по Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Источник: в СБ ООН назначили время заседания по Каховской ГЭС
Заседание СБ ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС назначено на 16.00 (23.00 мск), сообщил РИА Новости источник в Совбезе. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T18:52
2023-06-06T19:05
специальная военная операция на украине
оон
разрушение каховской гэс
в мире
каховская гэс
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ООН, 6 июн - РИА Новости. Заседание СБ ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС назначено на 16.00 (23.00 мск), сообщил РИА Новости источник в Совбезе."Заседание назначено на 16.00", - сказал собеседник агентства.Ранее с запросами на проведение заседаний Совбеза обратились Россия и Киев.Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий.Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html
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оон, разрушение каховской гэс, в мире, каховская гэс
Специальная военная операция на Украине, ООН, Разрушение Каховской ГЭС, В мире, Каховская ГЭС
Источник: в СБ ООН назначили время заседания по Каховской ГЭС

Заседание СБ ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС назначили на 23:00

© Администрация города Затопленный центр Новой Каховки
Затопленный центр Новой Каховки
© Администрация города
Затопленный центр Новой Каховки
Читать ria.ru в
ООН, 6 июн - РИА Новости. Заседание СБ ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС назначено на 16.00 (23.00 мск), сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
"Заседание назначено на 16.00", - сказал собеседник агентства.
Ранее с запросами на проведение заседаний Совбеза обратились Россия и Киев.
Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий.
Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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