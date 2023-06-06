https://ria.ru/20230606/zasedanie-1876564666.html

Источник: в СБ ООН назначили время заседания по Каховской ГЭС

Источник: в СБ ООН назначили время заседания по Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

Источник: в СБ ООН назначили время заседания по Каховской ГЭС

Заседание СБ ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС назначено на 16.00 (23.00 мск), сообщил РИА Новости источник в Совбезе. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T18:52

2023-06-06T18:52

2023-06-06T19:05

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каховская гэс

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ООН, 6 июн - РИА Новости. Заседание СБ ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС назначено на 16.00 (23.00 мск), сообщил РИА Новости источник в Совбезе."Заседание назначено на 16.00", - сказал собеседник агентства.Ранее с запросами на проведение заседаний Совбеза обратились Россия и Киев.Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий.Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html

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