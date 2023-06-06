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Россия созовет заседание Совбеза ООН из-за разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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17:14 06.06.2023 (обновлено: 18:45 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/zasedanie-1876529439.html
Россия созовет заседание Совбеза ООН из-за разрушения Каховской ГЭС
Россия созовет заседание Совбеза ООН из-за разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Россия созовет заседание Совбеза ООН из-за разрушения Каховской ГЭС
Россия созовет заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС, сообщил постпред при всемирной организации Василий Небензя. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:14
2023-06-06T18:45
в мире
россия
оон
василий небензя
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россия созовет заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС, сообщил постпред при всемирной организации Василий Небензя."Мы созовем. Срочно. Не знаю точного времени", — сказал он в ответ на вопрос, есть ли у российской делегации такие планы.Постпред также прокомментировал обвинения в подрыве, звучащие в адрес России."Могут ли они быть в психическом здравии? Разве мы можем провести диверсию на ГЭС, когда затопление происходит на территории, которую контролирует Россия?" — задался он вопросом.Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. В Новой Каховке она поднялась на десять метров, максимально может дойти до 12. В округе полностью затоплены три поселка. Проводится эвакуация населения.Как заявил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, в зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже электростанции, где проживают около 22 тысяч человек.Министр обороны Сергей Шойгу, со своей стороны, заявил, что киевский режим подорвал плотину для того, чтобы перебросить войска с Херсонского направления в район наступательных действий на других участках фронта. По его словам, ВСУ приступили к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о их намерении перейти там к обороне.По факту разрушения ГЭС Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
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в мире, россия, оон, василий небензя, разрушение каховской гэс
В мире, Россия, ООН, Василий Небензя, Разрушение Каховской ГЭС
Россия созовет заседание Совбеза ООН из-за разрушения Каховской ГЭС

Небензя заявил, что Россия созовет заседание Совбеза ООН из-за ЧП на Каховской ГЭС

Последствия обстрелов ВСУ Каховской ГЭС. Стоп-кадр видео
Последствия обстрелов ВСУ Каховской ГЭС. Стоп-кадр видео
Последствия обстрелов ВСУ Каховской ГЭС. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россия созовет заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС, сообщил постпред при всемирной организации Василий Небензя.
"Мы созовем. Срочно. Не знаю точного времени", — сказал он в ответ на вопрос, есть ли у российской делегации такие планы.
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить
Вчера, 15:45
Постпред также прокомментировал обвинения в подрыве, звучащие в адрес России.
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"Могут ли они быть в психическом здравии? Разве мы можем провести диверсию на ГЭС, когда затопление происходит на территории, которую контролирует Россия?" — задался он вопросом.
Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала.
Идет нерегулируемый сброс воды. В Новой Каховке она поднялась на десять метров, максимально может дойти до 12. В округе полностью затоплены три поселка. Проводится эвакуация населения.
Как заявил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, в зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже электростанции, где проживают около 22 тысяч человек.
Министр обороны Сергей Шойгу, со своей стороны, заявил, что киевский режим подорвал плотину для того, чтобы перебросить войска с Херсонского направления в район наступательных действий на других участках фронта. По его словам, ВСУ приступили к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о их намерении перейти там к обороне.
По факту разрушения ГЭС Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
"Посмотрите, что творится за окном": последствия подрыва Каховской ГЭС
© Администрация города

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

Затопленный центр Новой Каховки

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

© Администрация города
1 из 9
© AFP 2023 / Sergiy Dollar

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
2 из 9
© Фото : администрация Новокаховского городского округа

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

Ситуация с подтоплением в Новой Каховке

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
3 из 9
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
4 из 9
© Фото : администрация Новокаховского городского округа

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

Ситуация с подтоплением в Новой Каховке

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
5 из 9

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

6 из 9
© AFP 2023 / Sergiy Dollar

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
7 из 9
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
8 из 9
© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY
9 из 9

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

© Администрация города
1 из 9

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
2 из 9

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
3 из 9

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
4 из 9

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
5 из 9

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

6 из 9

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
7 из 9

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
8 из 9

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY
9 из 9
 
В миреРоссияООНВасилий НебензяРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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