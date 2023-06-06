https://ria.ru/20230606/zasedanie-1876529439.html

Россия созовет заседание Совбеза ООН из-за разрушения Каховской ГЭС

Россия созовет заседание Совбеза ООН из-за разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

Россия созовет заседание Совбеза ООН из-за разрушения Каховской ГЭС

Россия созовет заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС, сообщил постпред при всемирной организации Василий Небензя. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T17:14

2023-06-06T17:14

2023-06-06T18:45

в мире

россия

оон

василий небензя

разрушение каховской гэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876375576_0:580:1114:1207_1920x0_80_0_0_aeea2ebc2352c902e6767e3f84589816.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россия созовет заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС, сообщил постпред при всемирной организации Василий Небензя."Мы созовем. Срочно. Не знаю точного времени", — сказал он в ответ на вопрос, есть ли у российской делегации такие планы.Постпред также прокомментировал обвинения в подрыве, звучащие в адрес России."Могут ли они быть в психическом здравии? Разве мы можем провести диверсию на ГЭС, когда затопление происходит на территории, которую контролирует Россия?" — задался он вопросом.Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. В Новой Каховке она поднялась на десять метров, максимально может дойти до 12. В округе полностью затоплены три поселка. Проводится эвакуация населения.Как заявил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, в зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже электростанции, где проживают около 22 тысяч человек.Министр обороны Сергей Шойгу, со своей стороны, заявил, что киевский режим подорвал плотину для того, чтобы перебросить войска с Херсонского направления в район наступательных действий на других участках фронта. По его словам, ВСУ приступили к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о их намерении перейти там к обороне.По факту разрушения ГЭС Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, оон, василий небензя, разрушение каховской гэс