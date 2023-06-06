https://ria.ru/20230606/zasedanie-1876449054.html

МИД Украины предложил созвать заседание СБ ООН из-за ЧП на Каховской ГЭС

МИД Украины предложил созвать заседание СБ ООН из-за ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

МИД Украины предложил созвать заседание СБ ООН из-за ЧП на Каховской ГЭС

МИД Украины предложил созвать срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с ЧП на Каховской гидроэлектростанции. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T13:03

2023-06-06T13:03

2023-06-06T13:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

херсонская область

владимир зеленский

дмитрий кулеба

оон

владимир леонтьев (новая каховка)

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. МИД Украины предложил созвать срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с ЧП на Каховской гидроэлектростанции. Владимир Зеленский заявил во вторник, что провел срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины. "По итогам заседания СНБО утром 6 июня был согласован предложенный министром иностранных дел Дмитрием Кулебой перечень действий МИД Украины в контексте реагирования, который, в частности, включает созыв Украиной срочного заседания Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины. По информации ведомства, также предлагается вынести вопрос ЧП на Каховской ГЭС на заседание Совета управляющих МАГАТЭ. Верхняя часть Каховской ГЭС, расположенная в Херсонской области, разрушена, сообщил во вторник утром глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. По его словам, это произошло в результате серии ударов со стороны украинских войск минувшей ночью. Удар наносился, предположительно, из РСЗО "Ольха". Сама дамба водохранилища не разрушена, заявил он. Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее во вторник заявил, что до 80 населенных пунктов находятся под угрозой затопления после ЧП на Каховской гидроэлектростанции, предпринимаются меры по эвакуации людей. Назначенный Владимиром Зеленским глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал, что около 16 тысяч человек оказались в критической зоне на правом берегу Днепра. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).

https://ria.ru/20230606/ges-1876446106.html

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_gidroelektrostantsiya-1876397680.html

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