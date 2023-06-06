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В РПЦ допустили силовой захват Киево-Печерской лавры со стороны Украины - РИА Новости, 06.06.2023
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Религия
 
14:11 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/zakhvat-1876474152.html
В РПЦ допустили силовой захват Киево-Печерской лавры со стороны Украины
В РПЦ допустили силовой захват Киево-Печерской лавры со стороны Украины - РИА Новости, 06.06.2023
В РПЦ допустили силовой захват Киево-Печерской лавры со стороны Украины
Перспектива силового захвата Киево-Печерской лавры становится все более вероятной, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T14:11
2023-06-06T14:11
религия
владимир легойда
московский патриархат
украина
киев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Перспектива силового захвата Киево-Печерской лавры становится все более вероятной, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, комментируя в своем Telegram-канале заявление украинских властей. Ранее во вторник министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, комиссия по приемке-передаче имущества минкультуры завершила работу в Киево-Печерской лавре, монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обязали оставить обитель в трехдневный срок. "Братию обители, конечно, не запугать никаким ультиматумами, однако перспектива силового захвата лавры становится все более вероятной. Вряд ли стоит надеяться на справедливость судебного разбирательства, о котором говорит министр. Как показывает практика, суды на Украине давно перестали быть беспристрастными и независимыми, за редким исключением", - написал Легойда. Ранее суд в Киеве отказал представляющим Киево-Печерскую лавру адвокатам в переносе заседания на неделю в силу проведения переговоров между представителями монастыря, министерства культуры и заповедника, так как счел, что устные переговоры не являются зафиксированным аргументом. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230606/ptsu-1876440459.html
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владимир легойда, московский патриархат, украина, киев
Религия, Владимир Легойда, Московский Патриархат, Украина, Киев
В РПЦ допустили силовой захват Киево-Печерской лавры со стороны Украины

Представитель РПЦ Легойда назвал силовой захват Киево-Печерской лавры все более вероятным

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Перспектива силового захвата Киево-Печерской лавры становится все более вероятной, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, комментируя в своем Telegram-канале заявление украинских властей.
Ранее во вторник министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, комиссия по приемке-передаче имущества минкультуры завершила работу в Киево-Печерской лавре, монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обязали оставить обитель в трехдневный срок.
Захват Петропавловского храма в селе Хоров Ровненской области, Украина - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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Вчера, 12:37
"Братию обители, конечно, не запугать никаким ультиматумами, однако перспектива силового захвата лавры становится все более вероятной. Вряд ли стоит надеяться на справедливость судебного разбирательства, о котором говорит министр. Как показывает практика, суды на Украине давно перестали быть беспристрастными и независимыми, за редким исключением", - написал Легойда.
Ранее суд в Киеве отказал представляющим Киево-Печерскую лавру адвокатам в переносе заседания на неделю в силу проведения переговоров между представителями монастыря, министерства культуры и заповедника, так как счел, что устные переговоры не являются зафиксированным аргументом.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Митрополит Павел призвал Украину к миру и единению вокруг церкви
15 апреля, 20:33
 
РелигияВладимир ЛегойдаМосковский ПатриархатУкраинаКиев
 
 
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