https://ria.ru/20230606/zakhvat-1876474152.html

В РПЦ допустили силовой захват Киево-Печерской лавры со стороны Украины

В РПЦ допустили силовой захват Киево-Печерской лавры со стороны Украины - РИА Новости, 06.06.2023

В РПЦ допустили силовой захват Киево-Печерской лавры со стороны Украины

Перспектива силового захвата Киево-Печерской лавры становится все более вероятной, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T14:11

2023-06-06T14:11

2023-06-06T14:11

религия

владимир легойда

московский патриархат

украина

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860956128_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_55ee6dcb8fc71a021c0a837476817e9a.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Перспектива силового захвата Киево-Печерской лавры становится все более вероятной, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, комментируя в своем Telegram-канале заявление украинских властей. Ранее во вторник министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, комиссия по приемке-передаче имущества минкультуры завершила работу в Киево-Печерской лавре, монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обязали оставить обитель в трехдневный срок. "Братию обители, конечно, не запугать никаким ультиматумами, однако перспектива силового захвата лавры становится все более вероятной. Вряд ли стоит надеяться на справедливость судебного разбирательства, о котором говорит министр. Как показывает практика, суды на Украине давно перестали быть беспристрастными и независимыми, за редким исключением", - написал Легойда. Ранее суд в Киеве отказал представляющим Киево-Печерскую лавру адвокатам в переносе заседания на неделю в силу проведения переговоров между представителями монастыря, министерства культуры и заповедника, так как счел, что устные переговоры не являются зафиксированным аргументом. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.

https://ria.ru/20230606/ptsu-1876440459.html

https://ria.ru/20230415/pavel-1865581654.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир легойда, московский патриархат, украина, киев