https://ria.ru/20230606/zaes-1876460318.html

В Кремле отреагировали на заявления экспертов об отсутствии угрозы на ЗАЭС

В Кремле отреагировали на заявления экспертов об отсутствии угрозы на ЗАЭС - РИА Новости, 06.06.2023

В Кремле отреагировали на заявления экспертов об отсутствии угрозы на ЗАЭС

В Кремле слышали заявления экспертов, что угрозы и опасности на Запорожской АЭС нет, но за официальной информацией надо обращаться к специалистам, сообщил... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T13:38

2023-06-06T13:38

2023-06-06T13:38

россия

киев

владимир леонтьев (новая каховка)

запорожская аэс

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

разрушение каховской гэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861633999_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_9c31232803c4d5094043d3dfd51b4b2e.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Кремле слышали заявления экспертов, что угрозы и опасности на Запорожской АЭС нет, но за официальной информацией надо обращаться к специалистам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По Запорожской атомной электростанции там есть тема охлаждения. Пока мы слышали заявления экспертов о том, что сейчас никакой угрозы нет, опасности нет. Но здесь за детальной информацией нужно обращаться к специалистам", - сказал Песков журналистам. Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев. Официальное издание российской атомной отрасли "Страна Росатом" сообщило, что на данный момент угрозы безопасности Запорожской АЭС из-за разрушения верхней части Каховской ГЭС нет, ситуация контролируется персоналом станции. По его сообщению, пять блоков ЗАЭС находятся в режиме "холодный останов", один - в режиме "горячий останов". Уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 метра, отмечается в сообщении. МАГАТЭ сообщила, что в курсе сообщений о повреждениях Каховской ГЭС, эксперты агентства на Запорожской АЭС следят за ситуацией, но сейчас угрозы безопасности на атомной электростанции станции нет. Система отвода тепла на Запорожской АЭС может пополняться как водой Каховского водохранилища, так и альтернативными источниками, заявил директор станции Юрий Черничук.

https://ria.ru/20230606/ges-1876455023.html

https://ria.ru/20230606/terakt-1876359904.html

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, владимир леонтьев (новая каховка), запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", разрушение каховской гэс