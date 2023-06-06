https://ria.ru/20230606/zaes-1876381810.html

В "Росэнергоатоме" рассказали, как будет работать охлаждение реакторов ЗАЭС

В "Росэнергоатоме" рассказали, как будет работать охлаждение реакторов ЗАЭС - РИА Новости, 06.06.2023

В "Росэнергоатоме" рассказали, как будет работать охлаждение реакторов ЗАЭС

Охлаждение реакторов ЗАЭС имеет замкнутый контур, напрямую не связано с Каховским водохранилищем, заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T10:01

2023-06-06T10:01

2023-06-06T12:12

специальная военная операция на украине

росэнергоатом

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разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Охлаждение реакторов ЗАЭС имеет замкнутый контур, напрямую не связано с Каховским водохранилищем, заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24"."Вопреки бытующему мнению охлаждающие бассейны выдержки отработанного ядерного топлива – это замкнутый цикл, который не имеет непосредственной связи с тем же Каховским водохранилищем и с окружающей средой. Поэтому существует несколько альтернативных источников пополнения этих бассейнов, и это очень важно, потому что кто-то считает, и активно этим делится, что эта вода охлаждает ядерный реактор. Это не так", - сказал он.Верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. По заявлению властей, необходимости в эвакуации населения пока нет.

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Кирилл Волков

росэнергоатом, безопасность, россия, запорожская область, запорожская аэс, ситуация в днр и лнр, разрушение каховской гэс