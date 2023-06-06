Рейтинг@Mail.ru
В "Росэнергоатоме" рассказали, как будет работать охлаждение реакторов ЗАЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:01 06.06.2023 (обновлено: 12:12 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/zaes-1876381810.html
В "Росэнергоатоме" рассказали, как будет работать охлаждение реакторов ЗАЭС
В "Росэнергоатоме" рассказали, как будет работать охлаждение реакторов ЗАЭС - РИА Новости, 06.06.2023
В "Росэнергоатоме" рассказали, как будет работать охлаждение реакторов ЗАЭС
Охлаждение реакторов ЗАЭС имеет замкнутый контур, напрямую не связано с Каховским водохранилищем, заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T10:01
2023-06-06T12:12
специальная военная операция на украине
росэнергоатом
безопасность
россия
запорожская область
запорожская аэс
ситуация в днр и лнр
разрушение каховской гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861634977_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5592b6357dab760d4df5a64f5e0e7515.jpg
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Охлаждение реакторов ЗАЭС имеет замкнутый контур, напрямую не связано с Каховским водохранилищем, заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24"."Вопреки бытующему мнению охлаждающие бассейны выдержки отработанного ядерного топлива – это замкнутый цикл, который не имеет непосредственной связи с тем же Каховским водохранилищем и с окружающей средой. Поэтому существует несколько альтернативных источников пополнения этих бассейнов, и это очень важно, потому что кто-то считает, и активно этим делится, что эта вода охлаждает ядерный реактор. Это не так", - сказал он.Верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. По заявлению властей, необходимости в эвакуации населения пока нет.
https://ria.ru/20230606/zaes-1876356859.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861634977_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bea3e06a3495f981371c3be633b584e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
росэнергоатом, безопасность, россия, запорожская область, запорожская аэс, ситуация в днр и лнр, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Росэнергоатом, Безопасность, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР, Разрушение Каховской ГЭС
В "Росэнергоатоме" рассказали, как будет работать охлаждение реакторов ЗАЭС

"Росэнергоатом": охлаждение реакторов ЗАЭС не связано напрямую с Каховским водохранилищем

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Охлаждение реакторов ЗАЭС имеет замкнутый контур, напрямую не связано с Каховским водохранилищем, заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
"Вопреки бытующему мнению охлаждающие бассейны выдержки отработанного ядерного топлива – это замкнутый цикл, который не имеет непосредственной связи с тем же Каховским водохранилищем и с окружающей средой. Поэтому существует несколько альтернативных источников пополнения этих бассейнов, и это очень важно, потому что кто-то считает, и активно этим делится, что эта вода охлаждает ядерный реактор. Это не так", - сказал он.
Верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. По заявлению властей, необходимости в эвакуации населения пока нет.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Угрозы для Запорожской АЭС на данный момент нет, заявил Рогов
Вчера, 08:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРосэнергоатомБезопасностьРоссияЗапорожская областьЗапорожская АЭССитуация в ДНР и ЛНРРазрушение Каховской ГЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала