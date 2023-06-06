https://ria.ru/20230606/zaes-1876381810.html
В "Росэнергоатоме" рассказали, как будет работать охлаждение реакторов ЗАЭС
В "Росэнергоатоме" рассказали, как будет работать охлаждение реакторов ЗАЭС - РИА Новости, 06.06.2023
В "Росэнергоатоме" рассказали, как будет работать охлаждение реакторов ЗАЭС
Охлаждение реакторов ЗАЭС имеет замкнутый контур, напрямую не связано с Каховским водохранилищем, заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T10:01
2023-06-06T10:01
2023-06-06T12:12
специальная военная операция на украине
росэнергоатом
безопасность
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запорожская аэс
ситуация в днр и лнр
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Охлаждение реакторов ЗАЭС имеет замкнутый контур, напрямую не связано с Каховским водохранилищем, заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24"."Вопреки бытующему мнению охлаждающие бассейны выдержки отработанного ядерного топлива – это замкнутый цикл, который не имеет непосредственной связи с тем же Каховским водохранилищем и с окружающей средой. Поэтому существует несколько альтернативных источников пополнения этих бассейнов, и это очень важно, потому что кто-то считает, и активно этим делится, что эта вода охлаждает ядерный реактор. Это не так", - сказал он.Верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. По заявлению властей, необходимости в эвакуации населения пока нет.
https://ria.ru/20230606/zaes-1876356859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В "Росэнергоатоме" рассказали, как будет работать охлаждение реакторов ЗАЭС
"Росэнергоатом": охлаждение реакторов ЗАЭС не связано напрямую с Каховским водохранилищем