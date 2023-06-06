https://ria.ru/20230606/zaderzhanie-1876533782.html
Во Франции задержали мужчину, избившего родственника Макрона
Во Франции задержали мужчину, избившего родственника Макрона - РИА Новости, 06.06.2023
Во Франции задержали мужчину, избившего родственника Макрона
Французская полиция задержала перед началом протестной акции против пенсионной реформы в Париже мужчину, которого в понедельник суд, руководствуясь презумпцией... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:25
2023-06-06T17:25
2023-06-06T17:25
в мире
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ПАРИЖ, 6 июн - РИА Новости. Французская полиция задержала перед началом протестной акции против пенсионной реформы в Париже мужчину, которого в понедельник суд, руководствуясь презумпцией невиновности, отпустил по делу об избиении родственника супруги президента Франции Эммануэля Макрона Жана-Батиста Тронье, передает во вторник телеканал BFMTV. "Этот молодой человек 22 лет, которого судили в понедельник за нападение на внучатого племянника (супруги президента Франции – ред.) Брижит Макрон, был задержан во вторник перед стартом парижской манифестации против пенсионной реформы", - говорится на сайте телеканала. Причиной задержания стало его участие в группировке, планировавшей беспорядки, причинение ущерба зданиям и нападения на людей, пишет телеканал со ссылкой на прокуратуру. Во вторник по всей Франции проходят протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. В Нанте, Ренне, Тулузе и Лионе уже начались столкновения протестующих с полицией. Был применен слезоточивый газ. 14-ая общенациональная акция может стать последней, о чем ранее во вторник сообщил глава профсоюза "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT) Лоран Берже. Внучатый племянник супруги президента Брижит Макрон Жан-Батист Тронье был избит неподалеку от принадлежащей семье Тронье кондитерской во французском Амьене вскоре после телеинтервью президента Франции, в котором он в очередной раз призвал граждан "перевернуть страницу пенсионной реформы". В понедельник суд Амьена приговорил двоих мужчин, напавших на Тронье, к тюремным срокам в 12 и 15 месяцев соответственно, третьего подозреваемого отпустили.
https://ria.ru/20230527/trie-1874594867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, нант, брижит макрон
В мире, Франция, Париж, Нант, Брижит Макрон
Во Франции задержали мужчину, избившего родственника Макрона
На акции протеста в Париже задержали мужчину, избившего племянника жены Макрона
ПАРИЖ, 6 июн - РИА Новости.
Французская полиция задержала перед началом протестной акции против пенсионной реформы в Париже мужчину, которого в понедельник суд, руководствуясь презумпцией невиновности, отпустил по делу об избиении родственника супруги президента Франции Эммануэля Макрона Жана-Батиста Тронье, передает во вторник телеканал BFMTV
.
"Этот молодой человек 22 лет, которого судили в понедельник за нападение на внучатого племянника (супруги президента Франции – ред.) Брижит Макрон, был задержан во вторник перед стартом парижской манифестации против пенсионной реформы", - говорится на сайте телеканала.
Причиной задержания стало его участие в группировке, планировавшей беспорядки, причинение ущерба зданиям и нападения на людей, пишет телеканал со ссылкой на прокуратуру.
Во вторник по всей Франции проходят протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. В Нанте
, Ренне, Тулузе
и Лионе
уже начались столкновения протестующих с полицией. Был применен слезоточивый газ. 14-ая общенациональная акция может стать последней, о чем ранее во вторник сообщил глава профсоюза "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT) Лоран Берже.
Внучатый племянник супруги президента Брижит Макрон Жан-Батист Тронье был избит неподалеку от принадлежащей семье Тронье кондитерской во французском Амьене вскоре после телеинтервью президента Франции, в котором он в очередной раз призвал граждан "перевернуть страницу пенсионной реформы". В понедельник суд Амьена приговорил двоих мужчин, напавших на Тронье, к тюремным срокам в 12 и 15 месяцев соответственно, третьего подозреваемого отпустили.
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