https://ria.ru/20230606/vsu-1876511289.html

Балицкий рассказал, почему ВСУ не сосредотачивают силы под Запорожьем

Балицкий рассказал, почему ВСУ не сосредотачивают силы под Запорожьем - РИА Новости, 06.06.2023

Балицкий рассказал, почему ВСУ не сосредотачивают силы под Запорожьем

Украинские войска не решаются сосредотачивать большие силы на запорожском направлении, так как артиллерия и авиация "переварит" их быстро, сообщил в эфире... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T16:08

2023-06-06T16:08

2023-06-06T16:08

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

украина

вооруженные силы украины

запорожская область

евгений балицкий

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Украинские войска не решаются сосредотачивать большие силы на запорожском направлении, так как артиллерия и авиация "переварит" их быстро, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "Противник сосредотачивать большие силы не берется, не решается, потому как понимает, что как только он соберет большой кулак для удара, то наша артиллерия и авиация переварит их достаточно быстро", - сказал Балицкий. По его словам, на запорожском направлении на сегодня противник не особо активен, его последние попытки атак "во многом были неумелыми". "Никаких результатов противник не добился", - подчеркнул врио губернатора.

https://ria.ru/20230606/vsu-1876496214.html

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запорожская область

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Кирилл Волков

россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, запорожская область, евгений балицкий, ситуация в днр и лнр