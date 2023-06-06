https://ria.ru/20230606/vsu-1876382845.html

ВСУ два дня атакуют на стыке ДНР и Запорожской области, заявил Пушилин

ВСУ два дня атакуют на стыке ДНР и Запорожской области, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.06.2023

ВСУ два дня атакуют на стыке ДНР и Запорожской области, заявил Пушилин

Украинские войска в последние два дня предпринимали серьезные попытки контратаковать на стыке ДНР и Запорожской области, массово используя иностранную технику,... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T10:04

2023-06-06T10:04

2023-06-06T10:05

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

запорожская область

россия

денис пушилин

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска в последние два дня предпринимали серьезные попытки контратаковать на стыке ДНР и Запорожской области, массово используя иностранную технику, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". По его словам, эти два дня на фронте выдались "непростыми". "Последние два дня противник пытается достаточно крупными силами контратаковать. Пытается выбить наших ребят с позиций. Самая горячая точка сейчас - это угледарское направление, вернее, стык между ДНР и Запорожской областью. Попытки были достаточно серьезные, причем с подтягиванием резервов из, скажем так, не самой ближней точки. Потому что мы не фиксировали в первом приближении такого количества единиц техники, которое было задействовано по факту", - рассказал Пушилин. По его словам, противник понес большие потери как в живой силе, так и в технике. "Что характерно, была задействована та техника, которая продолжала поставляться, но особо не задействовалась так массово и в таком количестве на разных участках. Я говорю и про Leopard, и про другую бронетехнику", - отметил Пушилин. Ранее во вторник в Минобороны России сообщили, что ВС РФ отбили новую атаку ВСУ на южнодонецком направлении, уничтожено свыше 1,5 тысячи украинских военных, 28 танков, включая восемь танков Leopard, а также три колесных французских танка AMX-10RC.

https://ria.ru/20230606/svo-1876271249.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, запорожская область, россия, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр