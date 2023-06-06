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ВСУ два дня атакуют на стыке ДНР и Запорожской области, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:04 06.06.2023 (обновлено: 10:05 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/vsu-1876382845.html
ВСУ два дня атакуют на стыке ДНР и Запорожской области, заявил Пушилин
ВСУ два дня атакуют на стыке ДНР и Запорожской области, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.06.2023
ВСУ два дня атакуют на стыке ДНР и Запорожской области, заявил Пушилин
Украинские войска в последние два дня предпринимали серьезные попытки контратаковать на стыке ДНР и Запорожской области, массово используя иностранную технику,... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T10:04
2023-06-06T10:05
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
запорожская область
россия
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска в последние два дня предпринимали серьезные попытки контратаковать на стыке ДНР и Запорожской области, массово используя иностранную технику, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". По его словам, эти два дня на фронте выдались "непростыми". "Последние два дня противник пытается достаточно крупными силами контратаковать. Пытается выбить наших ребят с позиций. Самая горячая точка сейчас - это угледарское направление, вернее, стык между ДНР и Запорожской областью. Попытки были достаточно серьезные, причем с подтягиванием резервов из, скажем так, не самой ближней точки. Потому что мы не фиксировали в первом приближении такого количества единиц техники, которое было задействовано по факту", - рассказал Пушилин. По его словам, противник понес большие потери как в живой силе, так и в технике. "Что характерно, была задействована та техника, которая продолжала поставляться, но особо не задействовалась так массово и в таком количестве на разных участках. Я говорю и про Leopard, и про другую бронетехнику", - отметил Пушилин. Ранее во вторник в Минобороны России сообщили, что ВС РФ отбили новую атаку ВСУ на южнодонецком направлении, уничтожено свыше 1,5 тысячи украинских военных, 28 танков, включая восемь танков Leopard, а также три колесных французских танка AMX-10RC.
https://ria.ru/20230606/svo-1876271249.html
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запорожская область
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безопасность, донецкая народная республика, запорожская область, россия, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Россия, Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ два дня атакуют на стыке ДНР и Запорожской области, заявил Пушилин

Пушилин заявил, что ВСУ два дня пытались контратаковать на стыке ДНР и Запорожской области

© SERGEY SHESTAKУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© SERGEY SHESTAK
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска в последние два дня предпринимали серьезные попытки контратаковать на стыке ДНР и Запорожской области, массово используя иностранную технику, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". По его словам, эти два дня на фронте выдались "непростыми".
"Последние два дня противник пытается достаточно крупными силами контратаковать. Пытается выбить наших ребят с позиций. Самая горячая точка сейчас - это угледарское направление, вернее, стык между ДНР и Запорожской областью. Попытки были достаточно серьезные, причем с подтягиванием резервов из, скажем так, не самой ближней точки. Потому что мы не фиксировали в первом приближении такого количества единиц техники, которое было задействовано по факту", - рассказал Пушилин.
По его словам, противник понес большие потери как в живой силе, так и в технике. "Что характерно, была задействована та техника, которая продолжала поставляться, но особо не задействовалась так массово и в таком количестве на разных участках. Я говорю и про Leopard, и про другую бронетехнику", - отметил Пушилин.
Ранее во вторник в Минобороны России сообщили, что ВС РФ отбили новую атаку ВСУ на южнодонецком направлении, уничтожено свыше 1,5 тысячи украинских военных, 28 танков, включая восемь танков Leopard, а также три колесных французских танка AMX-10RC.
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьРоссияДенис ПушилинУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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