https://ria.ru/20230606/vozhdenie-1876379498.html

Водителей в России станут наказывать за "лекарственное опьянение"

Водителей в России станут наказывать за "лекарственное опьянение" - РИА Новости, 06.06.2023

Водителей в России станут наказывать за "лекарственное опьянение"

Вождение автомобиля после приема лекарств, ухудшающих внимание и реакцию, станет наказуемо, как вождение в пьяном виде, как сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T09:53

2023-06-06T09:53

2023-06-06T09:53

общество

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россия

владимир груздев

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Вождение автомобиля после приема лекарств, ухудшающих внимание и реакцию, станет наказуемо, как вождение в пьяном виде, как сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев. Поправки, одобренные правительственной комиссией по законопроектной деятельности, приравнивают прием определенных лекарств к употреблению водителем алкоголя и наркотиков. "Подготовленный законопроект направлен на устранение существующего правового пробела и реализацию правовых позиций Конституционного суда (КС) России. Предлагаемые поправки к КоАП позволят сделать наказуемым так называемое "лекарственное опьянение" для водителей. Действующие нормы не позволяют привлекать к ответственности водителей, чье состояние опьянения было вызвано лекарствами, не относящимися к наркотическим или психотропным, но способными ухудшать внимание и реакцию", – сказал Груздев. По его словам, перечень соответствующих лекарственных препаратов будет утвержден постановлением правительства. В него могут быть включены анестетики, противоэпилептические препараты, снотворные, седативные средства и другие. "Порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения будет дополнен разделом, регламентирующим проведение данной процедуры с целью установления факта употребления лекарств, ухудшающих реакции человека", – подвел итог глава правления АЮР. Решение по "лекарственному вопросу" КС РФ вынес в минувшем ноябре по запросу Салехардского городского суда. Тот рассматривал дело жителя Ямала, который заехал на автомобиле на высокий бордюр и застрял. Очевидцы предложили мужчине помощь, но поскольку его реакция оказалась неадекватной, им пришлось вызвать полицию. По результатам медицинского освидетельствования в крови водителя нашли следы лекарств, влияющих на психофизические функции. При этом сам он утверждал, что был уставшим, но запрещенные вещества не употреблял. Сотрудник ГИБДД усмотрел в действиях водителя признаки правонарушения и составил на него протокол. Салехардский горсуд после изучения соответствующего дела пришел к выводам, что обнаруженные лекарства попадают в "серую зону" правового регулирования: законодательством не установлен точный перечень медицинских препаратов, способных вызвать опьянение, но не запрещенных к употреблению. После этого вопросом занялся КС РФ.

https://ria.ru/20230525/pervouralsk-1874124221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, владимир груздев, гибдд мвд рф, авто