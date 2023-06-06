https://ria.ru/20230606/vozhdenie-1876379498.html
Водителей в России станут наказывать за "лекарственное опьянение"
Водителей в России станут наказывать за "лекарственное опьянение" - РИА Новости, 06.06.2023
Водителей в России станут наказывать за "лекарственное опьянение"
Вождение автомобиля после приема лекарств, ухудшающих внимание и реакцию, станет наказуемо, как вождение в пьяном виде, как сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T09:53
2023-06-06T09:53
2023-06-06T09:53
общество
здоровье - общество
россия
владимир груздев
гибдд мвд рф
авто
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Вождение автомобиля после приема лекарств, ухудшающих внимание и реакцию, станет наказуемо, как вождение в пьяном виде, как сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев. Поправки, одобренные правительственной комиссией по законопроектной деятельности, приравнивают прием определенных лекарств к употреблению водителем алкоголя и наркотиков. "Подготовленный законопроект направлен на устранение существующего правового пробела и реализацию правовых позиций Конституционного суда (КС) России. Предлагаемые поправки к КоАП позволят сделать наказуемым так называемое "лекарственное опьянение" для водителей. Действующие нормы не позволяют привлекать к ответственности водителей, чье состояние опьянения было вызвано лекарствами, не относящимися к наркотическим или психотропным, но способными ухудшать внимание и реакцию", – сказал Груздев. По его словам, перечень соответствующих лекарственных препаратов будет утвержден постановлением правительства. В него могут быть включены анестетики, противоэпилептические препараты, снотворные, седативные средства и другие. "Порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения будет дополнен разделом, регламентирующим проведение данной процедуры с целью установления факта употребления лекарств, ухудшающих реакции человека", – подвел итог глава правления АЮР. Решение по "лекарственному вопросу" КС РФ вынес в минувшем ноябре по запросу Салехардского городского суда. Тот рассматривал дело жителя Ямала, который заехал на автомобиле на высокий бордюр и застрял. Очевидцы предложили мужчине помощь, но поскольку его реакция оказалась неадекватной, им пришлось вызвать полицию. По результатам медицинского освидетельствования в крови водителя нашли следы лекарств, влияющих на психофизические функции. При этом сам он утверждал, что был уставшим, но запрещенные вещества не употреблял. Сотрудник ГИБДД усмотрел в действиях водителя признаки правонарушения и составил на него протокол. Салехардский горсуд после изучения соответствующего дела пришел к выводам, что обнаруженные лекарства попадают в "серую зону" правового регулирования: законодательством не установлен точный перечень медицинских препаратов, способных вызвать опьянение, но не запрещенных к употреблению. После этого вопросом занялся КС РФ.
https://ria.ru/20230525/pervouralsk-1874124221.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, россия, владимир груздев, гибдд мвд рф, авто
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Груздев, ГИБДД МВД РФ, Авто
Водителей в России станут наказывать за "лекарственное опьянение"
За вождение после приема лекарств, ухудшающих внимание и реакцию, начнут наказывать
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Вождение автомобиля после приема лекарств, ухудшающих внимание и реакцию, станет наказуемо, как вождение в пьяном виде, как сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.
Поправки, одобренные правительственной комиссией по законопроектной деятельности, приравнивают прием определенных лекарств к употреблению водителем алкоголя и наркотиков.
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"Подготовленный законопроект направлен на устранение существующего правового пробела и реализацию правовых позиций Конституционного суда (КС) России. Предлагаемые поправки к КоАП позволят сделать наказуемым так называемое "лекарственное опьянение" для водителей. Действующие нормы не позволяют привлекать к ответственности водителей, чье состояние опьянения было вызвано лекарствами, не относящимися к наркотическим или психотропным, но способными ухудшать внимание и реакцию", – сказал Груздев.
По его словам, перечень соответствующих лекарственных препаратов будет утвержден постановлением правительства. В него могут быть включены анестетики, противоэпилептические препараты, снотворные, седативные средства и другие.
"Порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения будет дополнен разделом, регламентирующим проведение данной процедуры с целью установления факта употребления лекарств, ухудшающих реакции человека", – подвел итог глава правления АЮР.
Пьяный житель Кубани катался по станице в ванне на колесах
Решение по "лекарственному вопросу" КС РФ вынес в минувшем ноябре по запросу Салехардского городского суда. Тот рассматривал дело жителя Ямала
, который заехал на автомобиле на высокий бордюр и застрял. Очевидцы предложили мужчине помощь, но поскольку его реакция оказалась неадекватной, им пришлось вызвать полицию.
По результатам медицинского освидетельствования в крови водителя нашли следы лекарств, влияющих на психофизические функции. При этом сам он утверждал, что был уставшим, но запрещенные вещества не употреблял. Сотрудник ГИБДД
усмотрел в действиях водителя признаки правонарушения и составил на него протокол.
Салехардский горсуд после изучения соответствующего дела пришел к выводам, что обнаруженные лекарства попадают в "серую зону" правового регулирования: законодательством не установлен точный перечень медицинских препаратов, способных вызвать опьянение, но не запрещенных к употреблению. После этого вопросом занялся КС РФ.
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