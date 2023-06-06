https://ria.ru/20230606/volnovakha-1876549384.html

Ямал в Волновахе завершает восстановление музыкальной и художественной школ

Ямал в Волновахе завершает восстановление музыкальной и художественной школ - РИА Новости, 06.06.2023

Ямал в Волновахе завершает восстановление музыкальной и художественной школ

Ямало-Ненецкий автономный округ в Волновахе завершает восстановление музыкальной и художественной школ, сообщает правительство региона. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T18:13

2023-06-06T18:13

2023-06-06T18:13

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

волноваха

прохоровка

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САЛЕХАРД, 6 июн – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ в Волновахе завершает восстановление музыкальной и художественной школ, сообщает правительство региона."Строители восстановили социальные объекты с опережением графика. Школы снабдили всем необходимым оборудованием и инструментами для полного функционирования", - говорится в сообщении.В музыкальной школе выполнен полный комплекс ремонтно-восстановительных работ: замена кровли, замена оконных блоков, восстановление и отделка фасада, внутренние отделочные работы. Все помещения оборудованы необходимой мебелью, музыкальным инструментом, выполнено благоустройство и озеленение территории, установлена беседка, оборудована пешеходная зона и проезды для транспорта. В настоящее время строители устанавливают скамейки и завершают последние этапы работ.В художественной школе работы полностью завершены. Здесь также выполнен полный комплекс обновления здания. Строители заменили кровлю, окна, инженерию, восстановили и фасад. Внутри покрашены стены, установлены новая мебель и оборудование, выполнено благоустройство и озеленение территории, уточняют власти.Пресс-служба отмечает, что детским объектам Волновахи Ямал уделяет особое внимание. Задача – вернуть привычный уклад жизни в подшефный район. Первым объектом стала полностью восстановленная четвертая волновахская школа. Еще 13 образовательных учреждений и девять детских садов вернули к жизни на территории района. Полностью оснащены кабинеты физики, химии, биологии, спортивные залы, столовые и пищеблоки.С осени прошлого года функционирует Центр культуры и досуга в Волновахе, там тоже занимаются дети. Сейчас Ямал также работает над восстановлением двух корпусов Волновахского профессионально-технического училища, двух школ и двух детских садов в поселке Новотроицкое, а также школы в Прохоровке. Все объекты будут готовы в этом году, подчеркивают власти.

https://ria.ru/20230530/yamal-1875049899.html

ямал

волноваха

прохоровка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, волноваха, прохоровка