https://ria.ru/20230606/vodosnabzhenie-1876465272.html

В Кремле прокомментировали ситуацию с водоснабжением Крыма после ЧП на ГЭС

В Кремле прокомментировали ситуацию с водоснабжением Крыма после ЧП на ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

В Кремле прокомментировали ситуацию с водоснабжением Крыма после ЧП на ГЭС

По водоснабжению Крыма предпринимались энергичные шаги, есть запас прочности и наработки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T13:46

2023-06-06T13:46

2023-06-06T13:46

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

дмитрий песков

республика крым

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. По водоснабжению Крыма предпринимались энергичные шаги, есть запас прочности и наработки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя разрушение Каховской ГЭС. "По водоснабжению Крыма предпринимались энергичные шаги еще до того, как вернули к жизни канал. Поэтому определенные наработки есть. Есть определенный запас прочности. Имеется ввиду уровень воды там в водохранилище. В остальном - ситуация только возникла, специалисты работают", - сказал он журналистам. Верхняя часть Каховской ГЭС, расположенная в Херсонской области, разрушена, сообщил во вторник утром глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. По его словам, это произошло в результате серии ударов со стороны украинских войск минувшей ночью. Удар наносился, предположительно, из РСЗО "Ольха".

https://ria.ru/20230606/vodokhranilische-1876436684.html

херсонская область

республика крым

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происшествия, херсонская область , дмитрий песков, республика крым, разрушение каховской гэс