https://ria.ru/20230606/vodosnabzhenie-1876465272.html
В Кремле прокомментировали ситуацию с водоснабжением Крыма после ЧП на ГЭС
В Кремле прокомментировали ситуацию с водоснабжением Крыма после ЧП на ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
В Кремле прокомментировали ситуацию с водоснабжением Крыма после ЧП на ГЭС
По водоснабжению Крыма предпринимались энергичные шаги, есть запас прочности и наработки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:46
2023-06-06T13:46
2023-06-06T13:46
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
дмитрий песков
республика крым
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. По водоснабжению Крыма предпринимались энергичные шаги, есть запас прочности и наработки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя разрушение Каховской ГЭС. "По водоснабжению Крыма предпринимались энергичные шаги еще до того, как вернули к жизни канал. Поэтому определенные наработки есть. Есть определенный запас прочности. Имеется ввиду уровень воды там в водохранилище. В остальном - ситуация только возникла, специалисты работают", - сказал он журналистам. Верхняя часть Каховской ГЭС, расположенная в Херсонской области, разрушена, сообщил во вторник утром глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. По его словам, это произошло в результате серии ударов со стороны украинских войск минувшей ночью. Удар наносился, предположительно, из РСЗО "Ольха".
https://ria.ru/20230606/vodokhranilische-1876436684.html
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происшествия, херсонская область , дмитрий песков, республика крым, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Дмитрий Песков, Республика Крым, Разрушение Каховской ГЭС
В Кремле прокомментировали ситуацию с водоснабжением Крыма после ЧП на ГЭС
Песков заявил о наличии запаса прочности, говоря о водоснабжении Крыма после ЧП на ГЭС