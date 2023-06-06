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В Кремле прокомментировали ситуацию с водоснабжением Крыма после ЧП на ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:46 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/vodosnabzhenie-1876465272.html
В Кремле прокомментировали ситуацию с водоснабжением Крыма после ЧП на ГЭС
В Кремле прокомментировали ситуацию с водоснабжением Крыма после ЧП на ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
В Кремле прокомментировали ситуацию с водоснабжением Крыма после ЧП на ГЭС
По водоснабжению Крыма предпринимались энергичные шаги, есть запас прочности и наработки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:46
2023-06-06T13:46
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
дмитрий песков
республика крым
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. По водоснабжению Крыма предпринимались энергичные шаги, есть запас прочности и наработки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя разрушение Каховской ГЭС. "По водоснабжению Крыма предпринимались энергичные шаги еще до того, как вернули к жизни канал. Поэтому определенные наработки есть. Есть определенный запас прочности. Имеется ввиду уровень воды там в водохранилище. В остальном - ситуация только возникла, специалисты работают", - сказал он журналистам. Верхняя часть Каховской ГЭС, расположенная в Херсонской области, разрушена, сообщил во вторник утром глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. По его словам, это произошло в результате серии ударов со стороны украинских войск минувшей ночью. Удар наносился, предположительно, из РСЗО "Ольха".
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херсонская область
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происшествия, херсонская область , дмитрий песков, республика крым, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Дмитрий Песков, Республика Крым, Разрушение Каховской ГЭС
В Кремле прокомментировали ситуацию с водоснабжением Крыма после ЧП на ГЭС

Песков заявил о наличии запаса прочности, говоря о водоснабжении Крыма после ЧП на ГЭС

© AP Photo / Ukrainian Presidential OfficeПоследствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. По водоснабжению Крыма предпринимались энергичные шаги, есть запас прочности и наработки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя разрушение Каховской ГЭС.
«
"По водоснабжению Крыма предпринимались энергичные шаги еще до того, как вернули к жизни канал. Поэтому определенные наработки есть. Есть определенный запас прочности. Имеется ввиду уровень воды там в водохранилище. В остальном - ситуация только возникла, специалисты работают", - сказал он журналистам.
Верхняя часть Каховской ГЭС, расположенная в Херсонской области, разрушена, сообщил во вторник утром глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. По его словам, это произошло в результате серии ударов со стороны украинских войск минувшей ночью. Удар наносился, предположительно, из РСЗО "Ольха".
Последствия обстрелов ВСУ Каховской ГЭС. Стоп-кадр видео
Эксперт рассказал о последствиях снижения воды в Каховском водохранилище
Вчера, 12:24
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьДмитрий ПесковРеспублика КрымРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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