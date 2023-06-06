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ООН начала поставлять воду эвакуированным из-за ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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21:51 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/voda-1876593916.html
ООН начала поставлять воду эвакуированным из-за ЧП на Каховской ГЭС
ООН начала поставлять воду эвакуированным из-за ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
ООН начала поставлять воду эвакуированным из-за ЧП на Каховской ГЭС
Международная организация по миграции начала поставлять питьевую воду людям, эвакуированным после разрушения Каховской ГЭС, говорится в заявлении МОМ. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T21:51
2023-06-06T21:51
в мире
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разрушение каховской гэс
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ЖЕНЕВА, 6 июн – РИА Новости. Международная организация по миграции начала поставлять питьевую воду людям, эвакуированным после разрушения Каховской ГЭС, говорится в заявлении МОМ. "В связи с серьезным повреждением жизненно важной инфраструктуры и надвигающейся экологической катастрофой МОМ доставляет запасы чистой воды в районы, принимающие эвакуированных людей, и работает с правительством Украины, чтобы оценить, какая дополнительная поддержка может потребоваться в ближайшие дни и недели", - сообщила организация. В заявлении отмечается, что с учетом произошедшего болезни, передаваемые через воду, представляют серьезную угрозу. "МОМ готова поддержать меры по профилактике инфекций и борьбе с ними, например, путем распространения наборов для борьбы с холерой", - подчеркивается в сообщении. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20230606/stantsiya-1876586462.html
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в мире, украина, разрушение каховской гэс, россия, каховская гэс, оон, херсонская область
В мире, Украина, Разрушение Каховской ГЭС, Россия, Каховская ГЭС, ООН, Херсонская область
ООН начала поставлять воду эвакуированным из-за ЧП на Каховской ГЭС

Организация ООН начала поставлять питьевую воду эвакуированным из-за ЧП на Каховской ГЭС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 6 июн – РИА Новости. Международная организация по миграции начала поставлять питьевую воду людям, эвакуированным после разрушения Каховской ГЭС, говорится в заявлении МОМ.
"В связи с серьезным повреждением жизненно важной инфраструктуры и надвигающейся экологической катастрофой МОМ доставляет запасы чистой воды в районы, принимающие эвакуированных людей, и работает с правительством Украины, чтобы оценить, какая дополнительная поддержка может потребоваться в ближайшие дни и недели", - сообщила организация.
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В заявлении отмечается, что с учетом произошедшего болезни, передаваемые через воду, представляют серьезную угрозу. "МОМ готова поддержать меры по профилактике инфекций и борьбе с ними, например, путем распространения наборов для борьбы с холерой", - подчеркивается в сообщении.
Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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