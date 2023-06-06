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Вода после разрушений на Каховской ГЭС уйдет за три дня, заявил Сальдо

Вода после разрушений на Каховской ГЭС уйдет за три дня, заявил Сальдо - РИА Новости, 06.06.2023

Вода после разрушений на Каховской ГЭС уйдет за три дня, заявил Сальдо

НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 6 июн - РИА Новости. Вода из Новой Каховки и городов ниже по течению Днепра после разрушений на Каховской ГЭС будет уходить не... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T17:27

2023-06-06T17:27

2023-06-06T17:27

происшествия

жкх

новая каховка

днепр (город)

херсонская область

владимир сальдо

владимир леонтьев (новая каховка)

россия

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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 6 июн - РИА Новости. Вода из Новой Каховки и городов ниже по течению Днепра после разрушений на Каховской ГЭС будет уходить не более трех дней, власти Херсонской области уже знают, что придется после этого восстанавливать, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев. СК РФ сообщил, что по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте. "У нас есть все расчеты, которые производились проектными организациями и строителями, которые строили в свое время Каховскую ГЭС и всю систему мелиорации, и мы знаем и сколько дней, и куда будет уходить вода, и что она затопит, и что после этого придется восстанавливать. Не более трех дней", - рассказал Сальдо.

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