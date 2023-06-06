https://ria.ru/20230606/voda-1876480350.html

Власти Запорожской области рассказали о снижении уровня воды на АЭС

Власти Запорожской области рассказали о снижении уровня воды на АЭС - РИА Новости, 06.06.2023

Власти Запорожской области рассказали о снижении уровня воды на АЭС

Уровень воды в районе Запорожской АЭС после разрушения Каховской ГЭС упал на 2,5 метра, но угрозы для работы станции нет, сообщил в интервью врио губернатора... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T14:36

2023-06-06T14:36

2023-06-06T15:01

запорожская аэс

запорожская область

евгений балицкий

владимир леонтьев (новая каховка)

днепр (город)

происшествия

разрушение каховской гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Уровень воды в районе Запорожской АЭС после разрушения Каховской ГЭС упал на 2,5 метра, но угрозы для работы станции нет, сообщил в интервью врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на украинские власти."Уровень воды в районе атомной станции упал на 2,5 метра. Мы ожидаем, что падение будет еще больше, вероятно, что это будет метров до семи. Но хочу всех успокоить, что на Запорожской области это не окажет влияния такое, чтобы мы вводили чрезвычайное положение", - сказал Балицкий в эфире телеканала Россия 24".По его словам, уровень падения воды в Днепре является допустимым для нормальной работы ЗАЭС, хотя и является нештатным."Это не угрожает ситуации, это допустимый уровень, конечно он является нештатным, но он не повлияет на то, что атомная станция выйдет из строя или каким-то образом это может повлиять на безопасность области и в целом наших регионов", - сказа Балицкий.

https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html

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запорожская аэс, запорожская область, евгений балицкий, владимир леонтьев (новая каховка), днепр (город), происшествия, разрушение каховской гэс