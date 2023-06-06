https://ria.ru/20230606/voda-1876405987.html

Власти рассказали, когда вода в Новой Каховке пойдет на спад

Власти рассказали, когда вода в Новой Каховке пойдет на спад - РИА Новости, 06.06.2023

Власти рассказали, когда вода в Новой Каховке пойдет на спад

Подъем воды в Новокаховском городском округе прогнозируется до 72 часов, потом вода пойдет на спад и можно будет приступать к ликвидации последствий, заявил... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T10:47

2023-06-06T10:47

2023-06-06T11:09

специальная военная операция на украине

происшествия

новая каховка

владимир леонтьев (новая каховка)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876374986_102:121:1279:783_1920x0_80_0_0_93fc8097e419ff87b52e83f12ab968aa.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Подъем воды в Новокаховском городском округе прогнозируется до 72 часов, потом вода пойдет на спад и можно будет приступать к ликвидации последствий, заявил представитель местной администрации."Прогнозируется, что подъем воды будет до 72 часов. Потом вода пойдет на спад и непосредственно приступим уже к ликвидации последствий данной чрезвычайной ситуации", - сообщил представитель администрации округа.

https://ria.ru/20230606/razrushenie-1876364246.html

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка)