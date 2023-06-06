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Уровень воды в Новой Каховке после разрушения ГЭС поднялся до пяти метров - РИА Новости, 06.06.2023
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08:57 06.06.2023 (обновлено: 12:13 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/voda-1876361148.html
Уровень воды в Новой Каховке после разрушения ГЭС поднялся до пяти метров
Уровень воды в Новой Каховке после разрушения ГЭС поднялся до пяти метров - РИА Новости, 06.06.2023
Уровень воды в Новой Каховке после разрушения ГЭС поднялся до пяти метров
Уровень воды в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС поднялся до 5 метров, полностью затоплены уже несколько островов ниже по течению, сообщил глава... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T08:57
2023-06-06T12:13
специальная военная операция на украине
новая каховка
происшествия
владимир леонтьев (новая каховка)
разрушение каховской гэс
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 6 июн - РИА Новости. Уровень воды в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС поднялся до 5 метров, полностью затоплены уже несколько островов ниже по течению, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев."На данный момент у нас поднялась вода по левому берегу до 5 метров, полностью под водой находится Днепрянский остров ниже по течению, вода неконтролируемо сбрасывается через разрушенные сооружения", - сказал РИА Новости Леонтьев.В свою очередь в экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что вода продолжает подниматься также в населенных пунктах Днепряны и Корсунка."Уровень воды продержится около 72 часов", - сказал собеседник агентства.Верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет.
https://ria.ru/20230606/kherson-1876362610.html
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"Наступила катастрофа" – глава администрации Новой Каховки о разрушении Каховской ГЭС
Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире "Соловьев Live" возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на украинские власти.
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новая каховка, происшествия, владимир леонтьев (новая каховка), разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Происшествия, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Разрушение Каховской ГЭС
Уровень воды в Новой Каховке после разрушения ГЭС поднялся до пяти метров

Власти сообщили о подъеме уровня воды в Новой Каховке до пяти метров после разрушения ГЭС

Читать ria.ru в
НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 6 июн - РИА Новости. Уровень воды в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС поднялся до 5 метров, полностью затоплены уже несколько островов ниже по течению, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
«
"На данный момент у нас поднялась вода по левому берегу до 5 метров, полностью под водой находится Днепрянский остров ниже по течению, вода неконтролируемо сбрасывается через разрушенные сооружения", - сказал РИА Новости Леонтьев.
В свою очередь в экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что вода продолжает подниматься также в населенных пунктах Днепряны и Корсунка.
"Уровень воды продержится около 72 часов", - сказал собеседник агентства.
Верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет.
Херсон - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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Вчера, 09:12
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаПроисшествияВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Разрушение Каховской ГЭС
 
 
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