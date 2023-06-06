https://ria.ru/20230606/voda-1876361148.html

Уровень воды в Новой Каховке после разрушения ГЭС поднялся до пяти метров

Уровень воды в Новой Каховке после разрушения ГЭС поднялся до пяти метров - РИА Новости, 06.06.2023

Уровень воды в Новой Каховке после разрушения ГЭС поднялся до пяти метров

Уровень воды в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС поднялся до 5 метров, полностью затоплены уже несколько островов ниже по течению, сообщил глава... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T08:57

2023-06-06T08:57

2023-06-06T12:13

специальная военная операция на украине

новая каховка

происшествия

владимир леонтьев (новая каховка)

разрушение каховской гэс

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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 6 июн - РИА Новости. Уровень воды в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС поднялся до 5 метров, полностью затоплены уже несколько островов ниже по течению, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев."На данный момент у нас поднялась вода по левому берегу до 5 метров, полностью под водой находится Днепрянский остров ниже по течению, вода неконтролируемо сбрасывается через разрушенные сооружения", - сказал РИА Новости Леонтьев.В свою очередь в экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что вода продолжает подниматься также в населенных пунктах Днепряны и Корсунка."Уровень воды продержится около 72 часов", - сказал собеседник агентства.Верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет.

https://ria.ru/20230606/kherson-1876362610.html

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"Наступила катастрофа" – глава администрации Новой Каховки о разрушении Каховской ГЭС Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире "Соловьев Live" возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на украинские власти. 2023-06-06T08:57 true PT0M45S

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