Рейтинг@Mail.ru
Винокура наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:47 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/vinokur-1876504090.html
Винокура наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени
Винокура наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени - РИА Новости, 06.06.2023
Винокура наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени
Президент России Владимир Путин наградил артиста Владимира Винокура орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени за большой вклад в развитие культуры,... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T15:47
2023-06-06T15:47
культура
новости культуры
россия
владимир винокур
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861803678_0:0:2324:1307_1920x0_80_0_0_8188acb5a24aa7d5c5eea7fce72429d9.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил артиста Владимира Винокура орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени за большой вклад в развитие культуры, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени Винокура Владимира Натановича - артиста, члена Международного союза деятелей эстрадного искусства", - говорится в указе.
https://ria.ru/20230331/vinokur-1861289283.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861803678_259:0:2324:1549_1920x0_80_0_0_3b3740f50104b6b8b989f4085e8755e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, россия, владимир винокур, владимир путин
Культура, Новости культуры, Россия, Владимир Винокур, Владимир Путин
Винокура наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени

Путин наградил артиста Винокура орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВладимир Винокур
Владимир Винокур - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Владимир Винокур. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил артиста Владимира Винокура орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени за большой вклад в развитие культуры, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени Винокура Владимира Натановича - артиста, члена Международного союза деятелей эстрадного искусства", - говорится в указе.
Международный музыкальный фестиваль ЖАРА. День третий - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
"Ни о чем не жалею". Владимир Винокур рассказал, как сейчас живет
31 марта, 08:00
 
КультураНовости культурыРоссияВладимир ВинокурВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала