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На Кубани 7,5 тысяч современных комбайнов задействуют в уборке урожая - РИА Новости, 06.06.2023
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Краснодарский край
 
21:12 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/urozhay-1876590099.html
На Кубани 7,5 тысяч современных комбайнов задействуют в уборке урожая
На Кубани 7,5 тысяч современных комбайнов задействуют в уборке урожая - РИА Новости, 06.06.2023
На Кубани 7,5 тысяч современных комбайнов задействуют в уборке урожая
Всего 7,5 тысячи современных комбайнов выйдет на уборку урожая в этом году на территории Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T21:12
2023-06-06T21:12
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
росагролизинг
андрей коробка
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КРАСНОДАР, 6 июн - РИА Новости. Всего 7,5 тысячи современных комбайнов выйдет на уборку урожая в этом году на территории Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Глава Кубани провёл краевое совещание, посвящённое готовности хозяйств региона к уборочной компании. "Важно подготовить все необходимое для проведения качественной уборочной компании – технику, запчасти и топливо. Знаю, что в общей сложности в поля выйдут 7,5 тысячи современных комбайнов. Но мы должны оценить потребность каждого хозяйства, рассчитать дополнительные резервные запасы, которые могут потребоваться на непредвиденные случаи", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Он отметил, что регион оказывает поддержку сельхозпроизводителям для обновления их техники. Например, на Кубани локализовали сборку комбайнов "Гомсельмаш" и тракторов минского завода. При этом у аграриев скоро появится возможность закупать технику с отсрочкой платежа на полтора года по линии "Росагролизинга". Кроме того, работает и краевая программа субсидирования. Заместитель Губернатора Кубани Андрей Коробка доложил, что перебоев с поставками смазочных материалов в регионе не зафиксировано, и основные используемые марки есть в нужном количестве. Предприятия также запаслись топливом впрок. Всего на уборку, включая комбайны, выйдет 40 тысяч сельхозмашин, что позволит ежесуточно обмолачивать свыше 100 тысяч гектаров. Осенью 2022 года в краевом минсельхозе сообщили, что кубанские хозяйства агропромышленного комплекса имеют свыше 120 тысячи единиц различной сельскохозяйственной техники, в том числе 29,5 тысячи тракторов и 7,3 тысячи зерноуборочных комбайнов, при этом их соотношение составляет - 80% отечественных на 20% импортных. По данным властей, за последние пять лет парк техники был обновлён на 60%. В течение прошлого года кубанские аграрии закупили больше 2600 единиц техники на сумму 15,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230529/matkapital-1874775702.html
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краснодарский край, вениамин кондратьев, росагролизинг, андрей коробка
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Росагролизинг, Андрей Коробка
На Кубани 7,5 тысяч современных комбайнов задействуют в уборке урожая

Губернатор Кондратьев: на Кубани 7500 современных комбайнов задействуют в уборке урожая

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПолевые работы в Краснодарском крае
Полевые работы в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 6 июн - РИА Новости. Всего 7,5 тысячи современных комбайнов выйдет на уборку урожая в этом году на территории Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Глава Кубани провёл краевое совещание, посвящённое готовности хозяйств региона к уборочной компании.
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"Важно подготовить все необходимое для проведения качественной уборочной компании – технику, запчасти и топливо. Знаю, что в общей сложности в поля выйдут 7,5 тысячи современных комбайнов. Но мы должны оценить потребность каждого хозяйства, рассчитать дополнительные резервные запасы, которые могут потребоваться на непредвиденные случаи", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Он отметил, что регион оказывает поддержку сельхозпроизводителям для обновления их техники. Например, на Кубани локализовали сборку комбайнов "Гомсельмаш" и тракторов минского завода. При этом у аграриев скоро появится возможность закупать технику с отсрочкой платежа на полтора года по линии "Росагролизинга". Кроме того, работает и краевая программа субсидирования. Заместитель Губернатора Кубани Андрей Коробка доложил, что перебоев с поставками смазочных материалов в регионе не зафиксировано, и основные используемые марки есть в нужном количестве. Предприятия также запаслись топливом впрок. Всего на уборку, включая комбайны, выйдет 40 тысяч сельхозмашин, что позволит ежесуточно обмолачивать свыше 100 тысяч гектаров.
Осенью 2022 года в краевом минсельхозе сообщили, что кубанские хозяйства агропромышленного комплекса имеют свыше 120 тысячи единиц различной сельскохозяйственной техники, в том числе 29,5 тысячи тракторов и 7,3 тысячи зерноуборочных комбайнов, при этом их соотношение составляет - 80% отечественных на 20% импортных. По данным властей, за последние пять лет парк техники был обновлён на 60%.
В течение прошлого года кубанские аграрии закупили больше 2600 единиц техники на сумму 15,5 миллиарда рублей.
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Краснодарский крайКраснодарский крайВениамин КондратьевРосагролизингАндрей Коробка
 
 
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