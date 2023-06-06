https://ria.ru/20230606/urozhay-1876590099.html
На Кубани 7,5 тысяч современных комбайнов задействуют в уборке урожая
На Кубани 7,5 тысяч современных комбайнов задействуют в уборке урожая - РИА Новости, 06.06.2023
На Кубани 7,5 тысяч современных комбайнов задействуют в уборке урожая
Всего 7,5 тысячи современных комбайнов выйдет на уборку урожая в этом году на территории Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T21:12
2023-06-06T21:12
2023-06-06T21:12
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
росагролизинг
андрей коробка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149268/40/1492684073_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_1a1e46efead103b7210687722b9a6156.jpg
КРАСНОДАР, 6 июн - РИА Новости. Всего 7,5 тысячи современных комбайнов выйдет на уборку урожая в этом году на территории Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Глава Кубани провёл краевое совещание, посвящённое готовности хозяйств региона к уборочной компании. "Важно подготовить все необходимое для проведения качественной уборочной компании – технику, запчасти и топливо. Знаю, что в общей сложности в поля выйдут 7,5 тысячи современных комбайнов. Но мы должны оценить потребность каждого хозяйства, рассчитать дополнительные резервные запасы, которые могут потребоваться на непредвиденные случаи", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Он отметил, что регион оказывает поддержку сельхозпроизводителям для обновления их техники. Например, на Кубани локализовали сборку комбайнов "Гомсельмаш" и тракторов минского завода. При этом у аграриев скоро появится возможность закупать технику с отсрочкой платежа на полтора года по линии "Росагролизинга". Кроме того, работает и краевая программа субсидирования. Заместитель Губернатора Кубани Андрей Коробка доложил, что перебоев с поставками смазочных материалов в регионе не зафиксировано, и основные используемые марки есть в нужном количестве. Предприятия также запаслись топливом впрок. Всего на уборку, включая комбайны, выйдет 40 тысяч сельхозмашин, что позволит ежесуточно обмолачивать свыше 100 тысяч гектаров. Осенью 2022 года в краевом минсельхозе сообщили, что кубанские хозяйства агропромышленного комплекса имеют свыше 120 тысячи единиц различной сельскохозяйственной техники, в том числе 29,5 тысячи тракторов и 7,3 тысячи зерноуборочных комбайнов, при этом их соотношение составляет - 80% отечественных на 20% импортных. По данным властей, за последние пять лет парк техники был обновлён на 60%. В течение прошлого года кубанские аграрии закупили больше 2600 единиц техники на сумму 15,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230529/matkapital-1874775702.html
https://ria.ru/20230602/oteli-1875753897.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149268/40/1492684073_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3db7fbdb227849e60ad1d7d3d7121805.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, вениамин кондратьев, росагролизинг, андрей коробка
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Росагролизинг, Андрей Коробка
На Кубани 7,5 тысяч современных комбайнов задействуют в уборке урожая
Губернатор Кондратьев: на Кубани 7500 современных комбайнов задействуют в уборке урожая
КРАСНОДАР, 6 июн - РИА Новости.
Всего 7,5 тысячи современных комбайнов выйдет на уборку урожая в этом году на территории Краснодарского края, сообщил губернатор
региона Вениамин Кондратьев.
Глава Кубани провёл краевое совещание, посвящённое готовности хозяйств региона к уборочной компании.
Более двух тысяч многодетных семей на Кубани получили краевой маткапитал
"Важно подготовить все необходимое для проведения качественной уборочной компании – технику, запчасти и топливо. Знаю, что в общей сложности в поля выйдут 7,5 тысячи современных комбайнов. Но мы должны оценить потребность каждого хозяйства, рассчитать дополнительные резервные запасы, которые могут потребоваться на непредвиденные случаи", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Он отметил, что регион оказывает поддержку сельхозпроизводителям для обновления их техники. Например, на Кубани локализовали сборку комбайнов "Гомсельмаш" и тракторов минского завода. При этом у аграриев скоро появится возможность закупать технику с отсрочкой платежа на полтора года по линии "Росагролизинга
". Кроме того, работает и краевая программа субсидирования. Заместитель Губернатора Кубани Андрей Коробка
доложил, что перебоев с поставками смазочных материалов в регионе не зафиксировано, и основные используемые марки есть в нужном количестве. Предприятия также запаслись топливом впрок. Всего на уборку, включая комбайны, выйдет 40 тысяч сельхозмашин, что позволит ежесуточно обмолачивать свыше 100 тысяч гектаров.
Осенью 2022 года в краевом минсельхозе сообщили, что кубанские хозяйства агропромышленного комплекса имеют свыше 120 тысячи единиц различной сельскохозяйственной техники, в том числе 29,5 тысячи тракторов и 7,3 тысячи зерноуборочных комбайнов, при этом их соотношение составляет - 80% отечественных на 20% импортных. По данным властей, за последние пять лет парк техники был обновлён на 60%.
В течение прошлого года кубанские аграрии закупили больше 2600 единиц техники на сумму 15,5 миллиарда рублей.
Отели побережья Кубани в июне и июле забронировали на 70 процентов