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На Украине сообщили о повреждении электросетей в трех областях - РИА Новости, 06.06.2023
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11:46 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/ukraina-1876426477.html
На Украине сообщили о повреждении электросетей в трех областях
На Украине сообщили о повреждении электросетей в трех областях - РИА Новости, 06.06.2023
На Украине сообщили о повреждении электросетей в трех областях
Электросети повреждены в Харьковской, Сумской, Киевской областях Украины и на подконтрольной Киеву территории Херсонской области и ДНР, сообщили во вторник в... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T11:46
2023-06-06T11:46
в мире
украина
киевская область
укрэнерго
сумская область
харьковская область
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Электросети повреждены в Харьковской, Сумской, Киевской областях Украины и на подконтрольной Киеву территории Херсонской области и ДНР, сообщили во вторник в Telegram-канале национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Повреждены сети облэнерго на Херсонщине, Харьковщине, Сумщине, а также Донетчине. На Киевщине есть повреждения в сетях облэнерго в результате падения обломков сбитой нашими ПВО вражеской цели. Бригады облэнерго восстанавливают сети везде, где позволяет ситуация безопасности. Новых повреждений в магистральных сетях нет", - говорится в сообщении "Укрэнерго".
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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киевская область
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в мире, украина, киевская область, укрэнерго, сумская область, харьковская область
В мире, Украина, Киевская область, Укрэнерго, Сумская область, Харьковская область
На Украине сообщили о повреждении электросетей в трех областях

"Укрэнерго": электросети повреждены в Харьковской, Сумской и Киевской областях

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Электросети повреждены в Харьковской, Сумской, Киевской областях Украины и на подконтрольной Киеву территории Херсонской области и ДНР, сообщили во вторник в Telegram-канале национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Повреждены сети облэнерго на Херсонщине, Харьковщине, Сумщине, а также Донетчине. На Киевщине есть повреждения в сетях облэнерго в результате падения обломков сбитой нашими ПВО вражеской цели. Бригады облэнерго восстанавливают сети везде, где позволяет ситуация безопасности. Новых повреждений в магистральных сетях нет", - говорится в сообщении "Укрэнерго".
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