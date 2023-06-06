https://ria.ru/20230606/udar-1876474288.html
Российские войска ударили по позициям ВСУ в Херсонской области
Российские войска ударили по позициям ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 06.06.2023
Российские войска ударили по позициям ВСУ в Херсонской области
Соединения группировки "Днепр" нанесли удары по местам размещения подразделений украинских войск в Херсонской области, уничтожены САУ 2С3 "Акация", два... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T14:11
2023-06-06T14:11
2023-06-06T14:11
специальная военная операция на украине
херсонская область
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безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 6 июн – РИА Новости. Соединения группировки "Днепр" нанесли удары по местам размещения подразделений украинских войск в Херсонской области, уничтожены САУ 2С3 "Акация", два минометных расчета, на каховском направлении уничтожены два РСЗО "Град" с экипажами и минометные расчеты, сообщил РИА Новости во вторник источник, знакомый с ситуацией. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" Херсонском направлении уничтожены: два 120-миллиметровых минометных расчета и боекомплекта к ним, семь военнослужащих ВСУ уничтожены, пять получили ранения различной степени тяжести, САУ 2С3 "Акация" с экипажем в количестве пять человек и боекомплектом", - сообщил источник. В островной зоне Херсонской области, сообщил источник, уничтожена позиция одного из подразделений украинских войск, потери составили - 11 военнослужащих уничтожены и 8 получили ранения различной степени тяжести; также уничтожен беспилотник "Фурия". По данным источника, на каховском направлении уничтожены: два 120-миллиметровых минометных расчета и боекомплекты к нему, два РСЗО "Град" с экипажем в количестве шести человек и боекомплектом. В районе Михайловки уничтожено место временной дислокации одного из подразделений украинских войск, потери составили: 18 военнослужащих ВСУ погибло; 12 - получили ранения различной степени тяжести, 3 единицы автомобильной техники выведены из строя.
https://ria.ru/20230604/spetsoperatsiya-1876074948.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские войска ударили по позициям ВСУ в Херсонской области
Группировка "Днепр" ударила по местам размещения подразделений ВСУ в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 6 июн – РИА Новости. Соединения группировки "Днепр" нанесли удары по местам размещения подразделений украинских войск в Херсонской области, уничтожены САУ 2С3 "Акация", два минометных расчета, на каховском направлении уничтожены два РСЗО "Град" с экипажами и минометные расчеты, сообщил РИА Новости во вторник источник, знакомый с ситуацией.
«
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" Херсонском направлении уничтожены: два 120-миллиметровых минометных расчета и боекомплекта к ним, семь военнослужащих ВСУ
уничтожены, пять получили ранения различной степени тяжести, САУ 2С3 "Акация" с экипажем в количестве пять человек и боекомплектом", - сообщил источник.
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В островной зоне Херсонской области, сообщил источник, уничтожена позиция одного из подразделений украинских войск, потери составили - 11 военнослужащих уничтожены и 8 получили ранения различной степени тяжести; также уничтожен беспилотник "Фурия".
По данным источника, на каховском направлении уничтожены: два 120-миллиметровых минометных расчета и боекомплекты к нему, два РСЗО "Град" с экипажем в количестве шести человек и боекомплектом. В районе Михайловки уничтожено место временной дислокации одного из подразделений украинских войск, потери составили: 18 военнослужащих ВСУ погибло; 12 - получили ранения различной степени тяжести, 3 единицы автомобильной техники выведены из строя.
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