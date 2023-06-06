https://ria.ru/20230606/turtsiya-1876564424.html

Эксперты рассказали, завышают ли отели в Турции цены для россиян

Эксперты рассказали, завышают ли отели в Турции цены для россиян - РИА Новости, 06.06.2023

Эксперты рассказали, завышают ли отели в Турции цены для россиян

Циркулирующее во многих СМИ утверждение о том, что турецкие отели повысили цены на летний сезон только для россиян, оставив тарифы для западных гостей на... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T18:54

2023-06-06T18:54

2023-06-06T18:56

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Циркулирующее во многих СМИ утверждение о том, что турецкие отели повысили цены на летний сезон только для россиян, оставив тарифы для западных гостей на прежнем уровне, неверно, сообщает АТОР.Ранее вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян заявил, что тарифы на номера в гостиницах для граждан европейских государств не изменились, а для россиян выросли на 20 процентов к прошлому году.Эксперты АТОР констатировали, что общее подорожание имеет место: “Мы об этом говорили еще на этапе раннего бронирования, это не секрет”. Одна из основных причин – инфляция и резкое подорожание всех основных товаров и услуг для отелей.Однако тенденция касается не отдельной страны, подчеркивают эксперты. "Турецкие отели не вводили никакой дискриминации в цене для российского рынка, такие утверждения бессмысленны. Разбирающийся в продажах специалист знает, что во-первых, цены все время меняются. В один момент они выше для России (скажем, период майских каникул), в другой – для Германии (их каникулы или Рождество), в третий – для Великобритании”, – говорит вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.Во-вторых, по его словам, все зависит от загрузки конкретного отеля и его маркетинговой политики. Гостиницы могут давать на определенный период скидки для приоритетных для себя рынков.“В-третьих, мы на практике в этом году не видим такого явления, как ценовая дискриминация россиян. Да она и попросту невозможна: крупные турецкие туроператоры, выкупающие квоты мест для российских туристов, не стали бы завышать сами для себя цены, подписывая невыгодные контракты", – считает эксперт.В качестве доказательства в АТОР исследовали 6 июня данные сайтов немецких туроператоров с немецким IP и российских туроператоров с российским IP. Были проанализированы цены на проживание в пяти популярных отелях Турции без перелета. Выяснилось, что цены для российского рынка на турецкие отели сейчас ниже, чем для немецкого – от 2 до 9 процентов, в одном случае выгода у россиян достигла даже 19 процентов, следует из данных материала.

https://ria.ru/20230605/turtsiya-1876257708.html

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новости - туризм, турция, россия, германия, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых на море