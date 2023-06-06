https://ria.ru/20230606/tseny-1876577801.html

СМИ: в Кривом роге рекордно выросли цены на бутилированную воду

СМИ: в Кривом роге рекордно выросли цены на бутилированную воду - РИА Новости, 06.06.2023

СМИ: в Кривом роге рекордно выросли цены на бутилированную воду

В Кривом Роге на фоне разрушения Каховской гидроэлектростанции и проблем с водоснабжением выросли цены на бутилированную воду, сообщило украинское издание... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T20:01

2023-06-06T20:01

2023-06-06T20:01

кривой рог

россия

киев

владимир леонтьев (новая каховка)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Кривом Роге на фоне разрушения Каховской гидроэлектростанции и проблем с водоснабжением выросли цены на бутилированную воду, сообщило украинское издание "Клименко тайм". Ранее во вторник мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в городе начались проблемы с водоснабжением. "Цены на бутилированную воду в Кривом Роге на фоне проблем с водоснабжением из-за разрушения Каховской ГЭС выросли до 239 гривен (около 6,5 долларов) за пять литров", - сообщило издание в своем телеграм-канале. Отмечается, что в одни руки продают не больше одной бутылки. Как пишет издание, средняя цена пятилитровой бутылки воды в магазинах Киева не превышает 56 гривен (около 1,5 доллара). Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Она расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230606/sputnik-1876576426.html

https://ria.ru/20230606/stantsiya-1876571627.html

кривой рог

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киев

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кривой рог, россия, киев, владимир леонтьев (новая каховка)