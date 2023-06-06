Рейтинг@Mail.ru
Толстой: по договору "Троицу" должны вернуть в Третьяковскую галерею - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
19:16 06.06.2023 (обновлено: 20:05 14.06.2023)
https://ria.ru/20230606/troitsa-1878157844.html
Толстой: по договору "Троицу" должны вернуть в Третьяковскую галерею
Толстой: по договору "Троицу" должны вернуть в Третьяковскую галерею - РИА Новости, 14.06.2023
Толстой: по договору "Троицу" должны вернуть в Третьяковскую галерею
Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой заявил, что по договору икона "Святая Троица" Андрея Рублева должна быть возвращена в Третьяковскую галерею... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-06T19:16
2023-06-14T20:05
религия
россия
владимир толстой
владимир путин
русская православная церковь
третьяковская галерея
сергий радонежский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876097134_0:141:3091:1880_1920x0_80_0_0_9ea147871cdbaad29e7006be56257f42.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой заявил, что по договору икона "Святая Троица" Андрея Рублева должна быть возвращена в Третьяковскую галерею на реставрацию. "Сейчас мы понимаем, что "Троица" находится в храме Христа Спасителя, по договору она должна быть возвращена (в Третьяковку на реставрацию – ред.)… Вопрос главный заключается в том, чтобы мы, надеюсь очень, не последнее поколение на этой земле, (которое застало икону - ред.). Мы должны думать о том, что наши главные святыни, наши культурные ценности, сакральные ценности должны быть сохранены для следующих поколений", - сказал Толстой журналистам во вторник. Президент РФ Владимир Путин ранее принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. К празднику Троицы, который отмечался 4 июня, икону в специальном фургоне доставили в храм Христа Спасителя. Икона будет доступна для поклонения, затем, как сообщали в Минкультуры, ей предстоит реставрация. За иконой во время ее пребывания в храме будут наблюдать сотрудники Третьяковской галереи. Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица", или "Гостеприимство Авраама", была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После Октябрьской революции при советской власти, в 1929 году, икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.
https://ria.ru/20230604/troitsa-1876075819.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876097134_0:173:2416:1985_1920x0_80_0_0_5aee5fa13a94aa65d45753c5df6e5071.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир толстой, владимир путин, русская православная церковь, третьяковская галерея, сергий радонежский
Религия, Россия, Владимир Толстой, Владимир Путин, Русская православная церковь, Третьяковская галерея, Сергий Радонежский
Толстой: по договору "Троицу" должны вернуть в Третьяковскую галерею

Толстой: по договору "Троицу" Андрея Рублева должны вернуть в Третьяковскую галерею

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСвященнослужители у иконы Святой Троицы
Священнослужители у иконы Святой Троицы - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Священнослужители у иконы Святой Троицы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой заявил, что по договору икона "Святая Троица" Андрея Рублева должна быть возвращена в Третьяковскую галерею на реставрацию.
"Сейчас мы понимаем, что "Троица" находится в храме Христа Спасителя, по договору она должна быть возвращена (в Третьяковку на реставрацию – ред.)… Вопрос главный заключается в том, чтобы мы, надеюсь очень, не последнее поколение на этой земле, (которое застало икону - ред.). Мы должны думать о том, что наши главные святыни, наши культурные ценности, сакральные ценности должны быть сохранены для следующих поколений", - сказал Толстой журналистам во вторник.
Президент РФ Владимир Путин ранее принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. К празднику Троицы, который отмечался 4 июня, икону в специальном фургоне доставили в храм Христа Спасителя. Икона будет доступна для поклонения, затем, как сообщали в Минкультуры, ей предстоит реставрация. За иконой во время ее пребывания в храме будут наблюдать сотрудники Третьяковской галереи.
Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица", или "Гостеприимство Авраама", была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После Октябрьской революции при советской власти, в 1929 году, икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
"Самое важное — впереди". Что будет дальше с "Троицей" Рублева
4 июня, 14:23
 
РелигияРоссияВладимир ТолстойВладимир ПутинРусская православная церковьТретьяковская галереяСергий Радонежский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала