https://ria.ru/20230606/troitsa-1878157844.html

Толстой: по договору "Троицу" должны вернуть в Третьяковскую галерею

Толстой: по договору "Троицу" должны вернуть в Третьяковскую галерею - РИА Новости, 14.06.2023

Толстой: по договору "Троицу" должны вернуть в Третьяковскую галерею

Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой заявил, что по договору икона "Святая Троица" Андрея Рублева должна быть возвращена в Третьяковскую галерею... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-06T19:16

2023-06-06T19:16

2023-06-14T20:05

религия

россия

владимир толстой

владимир путин

русская православная церковь

третьяковская галерея

сергий радонежский

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой заявил, что по договору икона "Святая Троица" Андрея Рублева должна быть возвращена в Третьяковскую галерею на реставрацию. "Сейчас мы понимаем, что "Троица" находится в храме Христа Спасителя, по договору она должна быть возвращена (в Третьяковку на реставрацию – ред.)… Вопрос главный заключается в том, чтобы мы, надеюсь очень, не последнее поколение на этой земле, (которое застало икону - ред.). Мы должны думать о том, что наши главные святыни, наши культурные ценности, сакральные ценности должны быть сохранены для следующих поколений", - сказал Толстой журналистам во вторник. Президент РФ Владимир Путин ранее принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. К празднику Троицы, который отмечался 4 июня, икону в специальном фургоне доставили в храм Христа Спасителя. Икона будет доступна для поклонения, затем, как сообщали в Минкультуры, ей предстоит реставрация. За иконой во время ее пребывания в храме будут наблюдать сотрудники Третьяковской галереи. Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица", или "Гостеприимство Авраама", была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После Октябрьской революции при советской власти, в 1929 году, икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

https://ria.ru/20230604/troitsa-1876075819.html

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россия, владимир толстой, владимир путин, русская православная церковь, третьяковская галерея, сергий радонежский