https://ria.ru/20230606/trevoga-1876475410.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.06.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена во вторник в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T14:17

2023-06-06T14:17

2023-06-06T14:17

специальная военная операция на украине

украина

киев

николаевская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах была объявлена в 14.05 (совпадает с мск). В ночь на вторник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Позднее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской областях. В Киеве предположительно работала система ПВО. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

киев

николаевская область

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украина, киев, николаевская область, вооруженные силы рф