https://ria.ru/20230606/trevoga-1876342513.html
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.06.2023
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в ряде областей на востоке и юге Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T02:05
2023-06-06T02:05
2023-06-06T02:05
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в ряде областей на востоке и юге Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги звучит в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Согласно данным онлайн-карты, тревога также объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, Донецкой Народной Республики. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230606/vzryvy-1876339460.html
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киев, украина, вооруженные силы рф, в мире, одесская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире, Одесская область
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу
В Киеве и ряде областей на востоке и юге Украины объявили воздушную тревогу