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Москва призвала мировое сообщество осудить действия Киева на Каховской ГЭС
Москва призвала мировое сообщество осудить действия Киева на Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Москва призвала мировое сообщество осудить действия Киева на Каховской ГЭС
Российская сторона призывает мировое сообщество осудить преступные деяния украинских властей в отношении Каховской ГЭС, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T19:40
2023-06-06T19:40
2023-06-06T19:51
специальная военная операция на украине
москва
киев
россия
каховская гэс
разрушение каховской гэс
в мире
владимир леонтьев (новая каховка)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российская сторона призывает мировое сообщество осудить преступные деяния украинских властей в отношении Каховской ГЭС, заявили в МИД РФ."Призываем мировое сообщество осудить преступные деяния украинских властей, носящие все более бесчеловечный характер и представляющие серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности", - говорится в сообщении дипведомства о ситуации вокруг Каховской ГЭС.В министерстве заявили о намерении Москвы поднять вопрос о преступления киевского режима в отношении Каховской ГЭС на международных площадках. "Российская сторона инициирует рассмотрение данного преступления киевского режима в Совете Безопасности ООН, уставных и директивных органах ОБСЕ и других международных организаций", - подчеркнули в МИД.Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20230606/stantsiya-1876571627.html
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Москва призвала мировое сообщество осудить действия Киева на Каховской ГЭС
МИД России призвал мировое сообщество осудить преступления Украины на Каховской ГЭС