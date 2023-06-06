Рейтинг@Mail.ru
Москва призвала мировое сообщество осудить действия Киева на Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:40 06.06.2023 (обновлено: 19:51 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/terakt-1876574931.html
Москва призвала мировое сообщество осудить действия Киева на Каховской ГЭС
Москва призвала мировое сообщество осудить действия Киева на Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Москва призвала мировое сообщество осудить действия Киева на Каховской ГЭС
Российская сторона призывает мировое сообщество осудить преступные деяния украинских властей в отношении Каховской ГЭС, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T19:40
2023-06-06T19:51
специальная военная операция на украине
москва
киев
россия
каховская гэс
разрушение каховской гэс
в мире
владимир леонтьев (новая каховка)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876374986_102:121:1279:783_1920x0_80_0_0_93fc8097e419ff87b52e83f12ab968aa.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российская сторона призывает мировое сообщество осудить преступные деяния украинских властей в отношении Каховской ГЭС, заявили в МИД РФ."Призываем мировое сообщество осудить преступные деяния украинских властей, носящие все более бесчеловечный характер и представляющие серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности", - говорится в сообщении дипведомства о ситуации вокруг Каховской ГЭС.В министерстве заявили о намерении Москвы поднять вопрос о преступления киевского режима в отношении Каховской ГЭС на международных площадках. "Российская сторона инициирует рассмотрение данного преступления киевского режима в Совете Безопасности ООН, уставных и директивных органах ОБСЕ и других международных организаций", - подчеркнули в МИД.Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20230606/stantsiya-1876571627.html
москва
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876374986_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_d83616cb24841ed8969f4b4d85daa3cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, киев, россия, каховская гэс, разрушение каховской гэс, в мире, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, оон, обсе
Специальная военная операция на Украине, Москва, Киев, Россия, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС, В мире, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Дмитрий Песков, ООН, ОБСЕ
Москва призвала мировое сообщество осудить действия Киева на Каховской ГЭС

МИД России призвал мировое сообщество осудить преступления Украины на Каховской ГЭС

© Фото : Администрация города Затопленный центр Новой Каховки
Затопленный центр Новой Каховки - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : Администрация города
Затопленный центр Новой Каховки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российская сторона призывает мировое сообщество осудить преступные деяния украинских властей в отношении Каховской ГЭС, заявили в МИД РФ.
"Призываем мировое сообщество осудить преступные деяния украинских властей, носящие все более бесчеловечный характер и представляющие серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности", - говорится в сообщении дипведомства о ситуации вокруг Каховской ГЭС.
В министерстве заявили о намерении Москвы поднять вопрос о преступления киевского режима в отношении Каховской ГЭС на международных площадках. "Российская сторона инициирует рассмотрение данного преступления киевского режима в Совете Безопасности ООН, уставных и директивных органах ОБСЕ и других международных организаций", - подчеркнули в МИД.
Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обстрелы ВСУ Каховской ГЭС. Стоп-кадр видео
Повреждение Каховской ГЭС: что известно к этому моменту
Вчера, 19:20
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваКиевРоссияКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭСВ миреВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Дмитрий ПесковООНОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала