https://ria.ru/20230606/tekhnopark-1876310449.html
Ефимов: Москва предоставила технопарку "Горизонт" льготу по аренде земли
Ефимов: Москва предоставила технопарку "Горизонт" льготу по аренде земли - РИА Новости, 06.06.2023
Ефимов: Москва предоставила технопарку "Горизонт" льготу по аренде земли
Москва предоставила технопарку "Горизонт" льготу на аренду земли, которая даст предприятию ежегодную экономию порядка 12,5 миллиона рублей, сообщил заммэра по... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T14:18
2023-06-06T14:18
2023-06-06T14:19
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Москва предоставила технопарку "Горизонт" льготу на аренду земли, которая даст предприятию ежегодную экономию порядка 12,5 миллиона рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Город предоставил технопарку "Горизонт" льготу на 10 лет по аренде земельного участка площадью 1,8 гектара. Теперь технопарк сможет экономить ежегодно 12,5 миллиона рублей и направлять дополнительные средства на свое развитие. Для города это долгосрочные инвестиции в развитие промышленности и науки, благодаря которым появятся новые разработки и продукция", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ефимов напомнил, что пониженная ставка на аренду земли для технопарков в рамках городских мер поддержки бизнеса составляет 0,01% от кадастровой стоимости участка. Всего с 2016 года, когда Москва ввела указанные меры поддержки, льготы предоставлены около 30 технопаркам и промышленным комплексам для аренды порядка 50 земельных участков.Технопарк "Горизонт" расположен на территории бывшего завода в Бутырском районе столицы, на его площадях сегодня работают преимущественно ИТ-компании, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20230529/investor-1874919778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Москва предоставила технопарку "Горизонт" льготу на аренду земли, которая даст предприятию ежегодную экономию порядка 12,5 миллиона рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Город предоставил технопарку "Горизонт" льготу на 10 лет по аренде земельного участка площадью 1,8 гектара. Теперь технопарк сможет экономить ежегодно 12,5 миллиона рублей и направлять дополнительные средства на свое развитие. Для города это долгосрочные инвестиции в развитие промышленности и науки, благодаря которым появятся новые разработки и продукция", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Ефимов напомнил, что пониженная ставка на аренду земли для технопарков в рамках городских мер поддержки бизнеса составляет 0,01% от кадастровой стоимости участка. Всего с 2016 года, когда Москва
ввела указанные меры поддержки, льготы предоставлены около 30 технопаркам и промышленным комплексам для аренды порядка 50 земельных участков.
Технопарк "Горизонт" расположен на территории бывшего завода в Бутырском районе столицы, на его площадях сегодня работают преимущественно ИТ-компании, уточняется в сообщении.
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