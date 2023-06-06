https://ria.ru/20230606/sviblovo-1876406977.html

Стартовало благоустройство возле ТПУ "Свиблово" на северо-востоке Москвы

Стартовало благоустройство возле ТПУ "Свиблово" на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 06.06.2023

Стартовало благоустройство возле ТПУ "Свиблово" на северо-востоке Москвы

Работы по благоустройству территории возле ТПУ "Свиблово" стартовали на северо-востоке столицы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы со РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T10:50

2023-06-06T10:50

2023-06-06T10:50

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петр бирюков

москва

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Работы по благоустройству территории возле ТПУ "Свиблово" стартовали на северо-востоке столицы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории возле ТПУ "Свиблово" на северо-востоке столицы… Основные работы по благоустройству возле ТПУ "Свиблово" планируется завершить к сентябрю этого года", - рассказали в пресс-службе. В свою очередь, заммэра отметил, что главная задача проекта - сделать удобные подходы и подъезды к метро "Свиблово" и станции наземного общественного транспорта, которые входят в одноименное ТПУ. "Работы пройдут на участках улиц Кольская, Радужная, Амундсена, Снежная, в Новом Беринговом проезде и частично в проездах Игарский и Русанова", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы. "Приведем в порядок существующие и обустроим новые пешеходные маршруты от жилых домов к ТПУ, заменим покрытие проезжей части, установим фонари с энергоэффективными светильниками, лавочки и информационные стелы, проведем озеленение. Организуем 225 парковочных мест, оборудуем современные остановочные павильоны с зарядными слотами, пешеходные переходы оснастим опорами контрастного освещения", - отметил Бирюков. Он сообщил, что в рамках проекта благоустроят сквер, расположенный между улицами Амундсена и Радужной и Новым Беринговым проездом. Там появится комфортная пешеходная зона с новыми фонарями и лавочками.

https://ria.ru/20230601/moskva-1875494056.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва