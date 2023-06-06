https://ria.ru/20230606/sviblova-1876215285.html

Биография Ольги Свибловой

Биография Ольги Свибловой - РИА Новости, 06.06.2023

Биография Ольги Свибловой

Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Львовна Свиблова родилась 6 июня 1953 года в Москве. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T02:01

2023-06-06T02:01

2023-06-06T02:01

справки

ольга свиблова

москва

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Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Львовна Свиблова родилась 6 июня 1953 года в Москве.Ее отец работал инженером в Курчатовском институте, мать преподавала немецкий язык в университете. В 1978 году окончила психологический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, в 1987 году – аспирантуру факультета психологии по специализации "Психология творчества".Доктор искусствоведения (1991). Профессор (2004). С середины 1980-х годов Ольга Свиблова начала курировать выставки Московского союза художников в Выставочном зале на Кузнецком мосту. Позднее она организовывала арт-проекты в Финляндии, Шотландии, Исландии и других зарубежных странах. В середине 1990-х годов Свиблова курировала выставки русских художников в французской галерее La Base, занималась подбором и покупкой произведений искусства для частных коллекций.В это же время она начала снимать документальные фильмы об искусстве, многие из которых покорили международные кинофестивали.В 1987 году она сняла фильм "Кривоарбатский переулок, 12", посвященный уникальной архитектуре этого места. Картина получила приз на специализированном фестивале в швейцарской Лозанне. В 1988 году ее фильм о русском андеграундном искусстве "Черный квадрат" получил приз парижской критики на фестивале в Каннах, главный приз фестиваля документального кино в Чикаго, первый приз на I Всесоюзном фестивале документального кино. Фильм о современных реалиях русского искусства "В поисках счастливого конца" (1991) был удостоен первого приза от центра Жоржа Помпиду во Франции. Последняя лента Свибловой "Дина Верни" (1995) была премирована на фестивале документальных фильмов ЮНЕСКО в Париже.В 1996 году совместно с правительством Москвы Ольга Свиблова организовала и возглавила Московский дом фотографии (ныне – Мультимедиа Арт Музей). Он стал первым российским музеем, специализирующимся на фотографии, а также культурным центром с обширной просветительской программой. В 2006 году Свибловой была открыта Московская школа фотографии и мультимедиа имени Родченко, созданная для подготовки художников и фотографов, работающих в сфере современного искусства и СМИ в области документальной, художественной и проектной фотографии, а также видео и новых медиа. Является основателем и художественным директором Международной Фотобиеннале в Москве. В 2007 и 2009 году Ольга Свиблова была куратором российского павильона на 52-й и 53-й Биеннале современного искусства в Венеции.Всего ею было осуществлено более 2500 российских и зарубежных проектов как в области фотографии, так и в области современного искусства в Москве, российских регионах, странах ближнего и дальнего зарубежья.Академик Российской академии художеств (Отделение искусствознания, 2012). Член Президиума РАХ.Член Московского Союза художников РФ.Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2018).Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2000), орденом Дружбы (2007).Отмечена Почетной грамотой Московской Городской Думы (1998) и Почетной грамотой Правительства Москвы (2003). Лауреат российского государственного конкурса в области современного искусства "Инновация" в номинации "Лучший кураторский проект" (2006).Имеет награды Франции: золотая медаль города Парижа (1999), Орден Академической Пальмовой Ветви (2005), национальный орден "За заслуги"(2009), орден Почетного Легиона (кавалер – 2008, офицер – 2017).В 2011 году Ольга Свиблова была награждена итальянской Почетной премией "За вклад в области культуры" имени Витторио де Сика. В мае 2012 года она была удостоена высшей государственной награды Италии – ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" степени Командора. Ольга Свиблова трижды была замужем. Третий муж – французский бизнесмен, основатель центра современного искусства La Base – Оливье Моран скончался в 2014 году от рака. От второго брака с поэтом Алексеем Парщиковым у Свибловой есть сын Тимофей Парщиков, фотохудожник.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ольга свиблова, москва