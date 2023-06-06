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Минюст прокомментировал законопроект о налоге на сверхприбыль - РИА Новости, 06.06.2023
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10:07 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/sverkhpribyl-1876383510.html
Минюст прокомментировал законопроект о налоге на сверхприбыль
Минюст прокомментировал законопроект о налоге на сверхприбыль - РИА Новости, 06.06.2023
Минюст прокомментировал законопроект о налоге на сверхприбыль
Министерство юстиции России не имеет замечаний к текущей версии законопроекта на сверхприбыль прошлых лет, все замечания были урегулированы до рассмотрения... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T10:07
2023-06-06T10:07
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России не имеет замечаний к текущей версии законопроекта на сверхприбыль прошлых лет, все замечания были урегулированы до рассмотрения документа, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Все замечания, высказанные Минюстом России, были урегулированы совместно с заинтересованными органами власти еще до рассмотрения законопроекта на правительственной комиссии по законопроектной деятельности. К текущей версии законопроекта у Минюста России замечаний нет", - сказал собеседник агентства. В понедельник в телеграм-канале Минфина РФ сообщалось, что законопроект на сверхприбыль прошлых лет был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности, из перечня плательщиков налога предусматривается исключение плательщиков единого сельскохозяйственного налога. Законопроект планируется рассмотреть на ближайшем заседании кабмина. По данным газеты "Ведомости", в Минфине ранее объясняли освобождение добывающих отраслей от обязанности платить налог на сверхприбыль повышением для них фискальной нагрузки в прошлом году, когда власти изъяли, например, у "Газпрома" через НДПИ 1,2 триллиона рублей, а нефтяникам установили дополнительные пошлины. Издание сообщило, что Минюст РФ в заключении к законопроекту на сверхприбыль прошлых лет назвал некоторые его пункты не соответствующими конституции, а также не согласился с основаниями для освобождения ряда добывающих отраслей от налога. Кроме того, в Минюсте обратили внимание, что "внятные основания для освобождения ряда добывающих отраслей от налога так и не были представлены".
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), министерство юстиции рф (минюст россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст прокомментировал законопроект о налоге на сверхприбыль

Минюст заявил об отсутствии замечаний к текущей версии проекта о налоге на сверхприбыль

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Минюста РФ
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Минюста РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России не имеет замечаний к текущей версии законопроекта на сверхприбыль прошлых лет, все замечания были урегулированы до рассмотрения документа, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
«
"Все замечания, высказанные Минюстом России, были урегулированы совместно с заинтересованными органами власти еще до рассмотрения законопроекта на правительственной комиссии по законопроектной деятельности. К текущей версии законопроекта у Минюста России замечаний нет", - сказал собеседник агентства.
В понедельник в телеграм-канале Минфина РФ сообщалось, что законопроект на сверхприбыль прошлых лет был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности, из перечня плательщиков налога предусматривается исключение плательщиков единого сельскохозяйственного налога. Законопроект планируется рассмотреть на ближайшем заседании кабмина.
По данным газеты "Ведомости", в Минфине ранее объясняли освобождение добывающих отраслей от обязанности платить налог на сверхприбыль повышением для них фискальной нагрузки в прошлом году, когда власти изъяли, например, у "Газпрома" через НДПИ 1,2 триллиона рублей, а нефтяникам установили дополнительные пошлины.
Издание сообщило, что Минюст РФ в заключении к законопроекту на сверхприбыль прошлых лет назвал некоторые его пункты не соответствующими конституции, а также не согласился с основаниями для освобождения ряда добывающих отраслей от налога. Кроме того, в Минюсте обратили внимание, что "внятные основания для освобождения ряда добывающих отраслей от налога так и не были представлены".
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