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Суд ужесточил наказание бывшему ростовскому замгубернатора - РИА Новости, 06.06.2023
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19:47 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/sud-1876576028.html
Суд ужесточил наказание бывшему ростовскому замгубернатора
Суд ужесточил наказание бывшему ростовскому замгубернатора - РИА Новости, 06.06.2023
Суд ужесточил наказание бывшему ростовскому замгубернатора
Судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда заменила условный срок на реальное лишение свободы бывшему заместителю губернатора Сергею... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T19:47
2023-06-06T19:47
происшествия
ростовская область
ростов-на-дону
ростовский областной суд
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн - РИА Новости. Судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда заменила условный срок на реальное лишение свободы бывшему заместителю губернатора Сергею Сидашу, осужденному по делу о стройке стадиона к чемпионату мира по футболу, сообщил журналистам представитель суда. Сидаш был задержан в мае 2019 года в рамках уголовного дела в отношении экс-министра строительства области Николая Безуглова о нарушениях при строительстве стадиона "Ростов-Арена" к ЧМ. По данным УФСБ по Ростовской области, в результате незаконных указаний Сидаша в ходе подготовки объектов к ЧМ-2018 "были проведены торги без корректировок проекта, имеющего разночтения в проектной и сметной части". В дальнейшем чиновники при выполнении работ по благоустройству приняли и оплатили работы по поставке и укладке крупнозернистого песка при фактическом использовании очень мелкого песка. При этом разница в стоимости составила более 80,7 миллиона рублей. В октябре 2022 года Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Сидаша к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года за подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями. Еще два фигуранта дела получили по пять лет условно. В декабре прошлого года Ростовский областной суд оставил приговор без изменения. Позже прокуратура обжаловала данное определение в четвертом кассационном суде, который в апреле текущего года отменил апелляционное определение судебной коллегии и направил дело на рассмотрение в областной суд в другом составе. "Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда от 6 июня 2023 года приговор изменен. Сидашу назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на 3 года", - сказал представитель суда. Двум другим фигурантам дела условный срок также заменен на реальное лишение свободы. Кроме того, одному из подсудимых суд ужесточил наказание с пяти до шести лет.
https://ria.ru/20230606/otravlenie-1876569125.html
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происшествия, ростовская область, ростов-на-дону, ростовский областной суд, россия
Происшествия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Ростовский областной суд, Россия
Суд ужесточил наказание бывшему ростовскому замгубернатора

Суд заменил бывшему ростовскому замгубернатора Сидашу условный срок на реальный

© Фото : Правительство Ростовской областиБывший заместитель губернатора ростовской области Сергей Сидаш
Бывший заместитель губернатора ростовской области Сергей Сидаш - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : Правительство Ростовской области
Бывший заместитель губернатора ростовской области Сергей Сидаш. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн - РИА Новости. Судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда заменила условный срок на реальное лишение свободы бывшему заместителю губернатора Сергею Сидашу, осужденному по делу о стройке стадиона к чемпионату мира по футболу, сообщил журналистам представитель суда.
Сидаш был задержан в мае 2019 года в рамках уголовного дела в отношении экс-министра строительства области Николая Безуглова о нарушениях при строительстве стадиона "Ростов-Арена" к ЧМ.
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По данным УФСБ по Ростовской области, в результате незаконных указаний Сидаша в ходе подготовки объектов к ЧМ-2018 "были проведены торги без корректировок проекта, имеющего разночтения в проектной и сметной части". В дальнейшем чиновники при выполнении работ по благоустройству приняли и оплатили работы по поставке и укладке крупнозернистого песка при фактическом использовании очень мелкого песка. При этом разница в стоимости составила более 80,7 миллиона рублей.
В октябре 2022 года Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Сидаша к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года за подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями. Еще два фигуранта дела получили по пять лет условно. В декабре прошлого года Ростовский областной суд оставил приговор без изменения.
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Позже прокуратура обжаловала данное определение в четвертом кассационном суде, который в апреле текущего года отменил апелляционное определение судебной коллегии и направил дело на рассмотрение в областной суд в другом составе.
"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда от 6 июня 2023 года приговор изменен. Сидашу назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на 3 года", - сказал представитель суда.
Двум другим фигурантам дела условный срок также заменен на реальное лишение свободы. Кроме того, одному из подсудимых суд ужесточил наказание с пяти до шести лет.
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